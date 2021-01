«Pago aquí impuestos pero no puedo acceder a ayudas»

Las agencias de viajes son uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Tras un año prácticamente sin ingresos, han reivindicado continuamente a las administraciones ayudas públicas para mantener sus negocios. Las últimas fueron convocadas por la Junta la semana pasada, aunque hay empresarios que no pueden acceder a ellas debido a que su sede central se encuentra ubicada fuera de la comunidad autónoma.

«Es una situación totalmente excluyente y discriminatoria», denuncia Goreti Sáez, representante de las oficinas franquiciadas de Halcón y Educador de la región, quien precisa que esta circunstancia puede llegar a afectar en Burgos a 28 agencias de otras empresas o grupos. En este sentido, subraya que como trabajadora autónoma «pago aquí mis impuestos y tengo el domicilio fiscal», por lo que no entiende que no pueda acceder a las subvenciones por el hecho de no contar con el código identificativo de Castilla y León, que recoge la normativa del sector, y que en su caso, al pertenecer a la primera cadena, corresponde a Baleares.

Sáez asegura que el colectivo se encuentra en un «limbo» y que es la segunda ocasión en la que no podrán acceder a ayudas públicas por este mismo motivo. En este sentido, señala que el pasado mes de junio se convocaron subvenciones dirigidas al sector turístico, con importes que oscilaban entre los 500 y los 2.000 euros, incluyéndose como requisito que el negocio se encuentre inscrito en el Registro de Turismo de la comunidad, algo que resulta imposible de cumplir, porque «no podemos estar inscritas en dos registros diferentes», y que se repite en la nueva convocatoria.

En aquel momento y a pesar del condicionante, esta empresaria pidió la ayuda correspondiente, aunque, según señala, su solicitud no ha sido respondida ni a favor ni en sentido contrario, aunque «sí que la han recibido agencias independientes». Pasado el plazo de tres meses para resolverlas presentó alegaciones porque «creo que tengo derecho a esas ayudas». En cualquier caso, asegura que volverá a proceder de igual forma con las nuevas subvenciones. Avanza que la situación se ha comunicado a la Junta para que se cambien las bases y que también se ha puesto en conocimiento de la patronal (FAE).