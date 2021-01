Inician la resolución del contrato de un tramo de la A-12

Tres años le ha durado la paciencia al Ministerio de Fomento. Durante ese tiempo la UTE adjudicataria del tramo de A-12 entre Burgos e Ibeas y el departamento que dirige José Luis Ábalos han estado discutiendo un modificado del contrato de construcción que Joca yOcide se llevaron por 45 millones frente a los 80 presupuestados.Sin embargo, y según anunció la Agencia ICAL, elGobierno acaba de iniciar el procedimiento para la resolución del contrato de construcción.El Ministerio explica esta decisión por las «dificultades» del contratista para continuar la obra en los términos fijados.

Este paso implicará, una vez se complete la disolución del contrato, volver al punto inicial varios años después. En un primer momento habría que disponer de partida económica para afrontar todos los trámites administrativos requeridos.Posteriormente se deberán volver a encargar los estudios previos antes de licitar la redacción del proyecto y sacarlo a concurso.También habrá que ver qué ocurre con el litigio que mantienen los antiguos propietarios de las fincas expropiadas y Fomento, al que reclamaron el año pasado su reversión ante la parálisis de la obra. Este proceso se encuentra a la espera de la resolución del juzgado Contencioso Administrativo, una vez que el propio Ministerio desestimó las alegaciones de los burgaleses afectados. Cuando se tenga un nuevo proyecto en mano, hecho que suele dilatarse varios meses -o incluso años desde el primer paso-, el Gobierno tendrá que sacar a concurso las obras y adjudicarlas. ¿Tiempo estimado?Imposible calcularlo, máxime cuando el país se encuentra en plena pandemia y la dotación hacia las infraestructuras burgalesas es cada curso más baja. Pero más de un año, seguro.

lo que mal empieza... Con este movimiento lo que parece claro es que las exigencias de la UTE y las pretensiones de Fomento no han llegado a buen puerto. Este tramo de autovía fue proyectado en altura para salvar con facilidad los numerosos caminos agrícolas y carreteras de la zona, como el acceso a la base de Castrillo delVal o la propia N-120. Esta necesaria plataforma para elevar la infraestructura a unos 8 metros iba a suponer un alto coste para los adjudicatarios.

No obstante,Joca yOcide realizaron una oferta con una baja de casi el 50% y Fomento aceptó. Lo que pretendía la UTE, en principio, es bajar la cota del trazado de manera que ello redujera de forma drástica tanto el coste del movimiento de tierras como el de nuevas estructuras a ejecutar, hecho que parece no haber logrado. Las reuniones entre ambas partes para pactar un posible desbloqueo de la construcción no han sido fructíferas, y ahora es el Ministerio el que mueve ficha y decide iniciar la resolución del contrato.

La obra ejecutada en el tramo, principalmente frente a la urbanización de Los Tomillares, se limita al desbroce de algunas fincas, un trabajo que seguro habrá que repetir en el futuro, dado el tiempo que ha pasado desde que se llevó a cabo. Actualmente apenas se vislumbran los montones de tierra que se levantaron, comidos ya por la hierba.Además, la zona se encuentra llena de charcos, en un abandono absoluto que tiene todos los visos de eternizarse en el tiempo si desde Madrid no se ponen las pilas y aceleran los trámites.