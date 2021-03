Residencias, sanitarios y grandes dependientes, inmunizados

Sanidad da por finalizada la campaña de vacunación contra la enfermedad del coronavirus en residencias de ancianos, grandes dependientes y entre el personal sanitario de la provincia. Fuentes oficiales señalaron que el porcentaje no es del 100% -siempre hay quien no ha podido vacunarse por distintas causas o no ha querido-, pero sí lo suficientemente alto como para darla por cerrada.

De esta manera, la provincia llegará al segundo trimestre del año con buena parte de la población más vulnerable protegida frente a la covid, que era uno de los objetivos prioritarios para los tres primeros meses. No se habrá conseguido terminar con los mayores de 80 años que viven en docimilio particular (alrededor de 29.000 en la provincia), dado que hay gente de hasta 100 años a la que se ha dado una primera cita entrado abril y, si no es posible adelantársela -cosa que Primaria hace si tiene ocasión- estas personas no podrán completar la pauta hasta mayo, cuando empezarán a generar anticuerpos.

Esta última fase de la inoculación en mayores de 80 años, no obstante, se simultaneará con el arranque de la vacunación masiva. La idea de la Consejería de Sanidad es poder dar este paso en abril, todo está preparado para ello, pero supeditado a la llegada de suficientes dosis, sobre todo de Pfizer, que es la que más cantidad está enviando.