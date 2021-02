La Junta fija a las 20 horas el cierre de bares y comercios

La Junta acata "de inmediato" la decisión del Tribunal Supremo de suspender el adelanto del toque de queda en Castilla y León y lo fija ya entre las 22.00 y las 6.00 horas, pero establece las ocho de la tarde como hora de cierre de los establecimientos que no sean servicios esenciales. "A partir de las 20 horas no podrá abrir ningún establecimiento que no sea considerado esencial: ni hostelería, ni comercio ni actividades culturales, etc.", ha explicado esta tarde en su comparecencia telemática ante los medios de comunicación el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que sigue pensando que el toque de queda a las 20.00 horas ha sido un "elemento fundamental" para frenar el avance de la pandemia.

La movilidad por las calles de los ciudadanos queda así restringida desde hoy a partir de las diez de la noche, mientras que el cierre a las ocho de la tarde de los negocios no esenciales no será efectivo hasta mañana, cuando entre en vigor la orden acordada hoy por la Junta una vez sea publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta medida estará vigente hasta las 23.59 horas del próximo 23 de febrero.

El presidente de la Junta ha comparecido pasadas las 17.00 horas tras la decisión del Tribunal Supremo, que poco antes había acordado la suspensión cautelar del adelanto a las 20.00 horas del toque de queda en Castilla y León, una medida decretada el pasado 15 de enero por el propio Alfonso Fernández Mañueco y que había sido objeto de recurso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que no entra en el fondo del asunto y se pronuncia únicamente sobre las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado, deja por tanto sin efecto la medida vigente en Castilla y León durante el último mes, pero "el procedimiento continúa", ha matizado Mañueco.

Tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario vía telemática, el presidente ha firmado el acuerdo por el que el toque de queda vuelve a fijarse entre las 22.00 horas y las 6 de la mañana en Castilla y León. En esa reunión se ha acordado igualmente el cierre a las 20.00 horas de los establecimientos no esenciales "con el objetivo de seguir favoreciendo la reducción de contagios" en nuestro territorio. Una vez publicada la orden en el Bocyl, esta restricción estará vigente desde este miércoles, 17 de febrero, a las ocho de la tarde, y hasta las 23.59 horas del próximo día 23. Esta medida, explica la Junta, seguirá siendo objeto de seguimiento y evaluación continua "con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad" en Castilla y León.

En su rueda de prensa telemática, Mañueco ha insistido en que la Junta sigue esperando que el Gobierno de España dote a las comunidades autónomas de instrumentos jurídicos "eficaces" para actuar contra la pandemia. Así, ha reclamado que es necesaria una nueva normativa sanitaria ordinaria que permita tomar medidas sin recurrir al estado de alarma y ha anunciado que volverá a solicitar a Pedro Sánchez la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes, ya que la última se celebró el pasado 26 de octubre.

Tras agradecer el apoyo y cumplimiento mayoritario de esta medida por parte de los castellanoleoneses, el presidente de la Junta ha explicado que la incidencia se ha reducido en más de un 50% cada semana, y que la tendencia es decreciente en todas las provincias.

Excepciones al cierre a las 20.00 horas. El horario máximo de apertura establecido en las ocho de la tarde se refiere a aquellos establecimientos y actividades no esenciales (hostelería, comercio, cultura...). Como excepciones a esta limitación horaria, explica el Ejecutivo regional, el cierre a partir de las 20.00 horas no será de aplicación en los siguientes tipos de negocios y servicios:

- Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.

- Los centros, servicios y establecimientos sanitarios; los centros o clínicas veterinarias; los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales cuya actividad no esté suspendida; y servicios de naturaleza análoga.

- Los establecimientos dedicados a la venta de combustible para la automoción y calefacción.

- Los servicios de alquiler de vehículos y estaciones de inspección técnica de vehículos.

- Los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico.

- Velatorios.

- Práctica de la actividad deportiva permitida, así como aquellas actividades deportivas individuales al aire libre.

- Servicios profesionales, de seguros y de empleados de hogar.

- Servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, así como todos aquellos establecimientos, actividades y servicios que deban asegurar el mantenimiento de los mismos.

- Centros docentes que imparten las enseñanzas del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que tendrán el horario establecido por la Consejería de Educación.

- Las universidades, de acuerdo con sus protocolos.

- Entidades de formación acreditadas y/o inscritas en alguno de los registros coordinados con el Registro Estatal de Entidades de Formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

- Escuelas municipales de música y danza.

- Las actividades de restauración permitidas.

