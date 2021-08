The Academy of Ancient Music lleva a Händel a la Catedral

El altar mayor de la Catedral de Burgos acogerá el martes 17 de agosto, a las 20.15 horas, un concierto de la orquesta británica The Academy of Ancient Music, dentro de los actos de conmemoración del VIII Centenario del templo gótico. El programa, dirigido por Richard Egarr, se centrará en la obra de Georg Friedrich Händel , con tres piezas: Música acuática, Concerto grosso en sol menor y Música para los reales fuegos de artificio. Las entradas, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir desde hoy en el Centro de recepción de peregrinos de la calle Asunción de Nuestra Señora.

Desde la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, será un concierto "divertido", con música acuática, que el rey Jorge I encargó a Händel en 1717, para que más de cincuenta músicos la interpretaran en una barcaza junto a la del rey en sus paseos por el Támesis. La intención del monarca era competir con las ?estas que organizaba el príncipe, el futuro rey Jorge II. Precisamente, este último fue quien encargó a Händel la música para ser interpretada durante los fuegos arti?ciales que se celebraron ante la firma del Tratado de Aquisgrán en 1748. Esta será la pieza con la que se cierre el recital.

Esta dos composiciones se han convertido en iconos de música de celebración, con sus trompas, trompetas y timbales. Obras que se han interpretado en numerosas ocasiones por orquestas muy diferentes y que, en la Catedral de Burgos, se podrán escuchar a cargo de uno de los grupos más prestigiosos del Reino Unido, en una interpretación que nos acercará a cómo la pudo oír el propio Händel.

The Academy of Ancient Music. The Academy of Ancient Music es una orquesta con una reputación mundial de excelencia en la música barroca y clásica. Se inspira directamente en los compositores, utilizando técnicas históricas, instrumentos de época y fuentes originales para dar vida a la música en actuaciones comprometidas y vibrantes. Fundada por Christopher Hogwood en 1973, el conjunto permanece en la vanguardia de la escena de la música antigua más de cuatro décadas después; Richard Egarr se convirtió en su director musical en 2006.

The Academy of Ancient Music (AMM) siempre ha sido pionera. Se estableció para realizar las primeras grabaciones británicas de obras orquestales utilizando instrumentos de los períodos barroco y clásico y ha publicado más de 300 discos, muchos de los cuales todavía se consideran interpretaciones definitivas (entre sus innumerables elogios a la grabación se encuentran los premios Classic BRIT, Gramophone y Edison). Ahora ha establecido su propio sello discográfico, AAM Records, y se enorgullece de ser la orquesta más escuchada de su clase en Internet, con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify.

La AAM es ensamble asociado en el centro Barbican de Londres; orquesta en residencia en la Universidad de Cambridge, The Grange Festival, Festival Internacional de Música de Verano de la Abadía de Milton, Music at Oxford and the Apex, Bury St Edmunds; socio de investigación de la Universidad de Oxford; y socio artístico de la Milla de la Cultura de Londres.