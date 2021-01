Cambios radicales marcados por la pandemia

En marzo el COVID 19 paralizó el Mundo y también el deporte. Se suspendieron las competiciones por la mitad, sin ganadores, sin ascensos y con un incierto futuro. En el fútbol, y más concretamente en la Segunda B, esta crisis provocó el inicio de una transformación radical y que se ha iniciado con un cambio en la composición de los grupos y precipitará la creación de una nueva Segunda División B, profesional, y a la que todos quieren llegar.

El Burgos Club de Fútbol ha vivido en primera persona toda esta transformación, aunque mantiene intacto su objetivo final, que no es otro que el ascenso a Segunda División. En la segunda temporada con los Caselli al mando, la apuesta sigue siendo la misma, aunque marcada por unos condicionantes económicos y deportivos extremos y preocupantes.

El parón llegó en pleno crecimiento del Burgos CF, aún con aspiraciones, aunque remotas, de meterse en el play off. Se cerró la Liga y había que planificar el futuro, de la mano del director deportivo que había llegado en enero, Michu. La primera decisión, y que ha resultado trascendental, fue cambiar de entrenador. Antonio Caselli ordenó negociar con Salmerón su salida. Nunca hubo empatía entre ellos y el propietario del club quería dar un nuevo giro a su proyecto. Sin embargo no llegó el acuerdo para la rescisión del contrato y el conflicto acabó en los tribunales, una situación preocupante y cuyas consecuencias aún perduran. Caselli eligió a Julián Calero para el banquillo, pero el entrenador madrileño aún no se puede sentar en el banquillo por este conflicto que no se resolverá hasta que el Burgos abone el finiquito a Salmerón o el juez falle a favor del club burgalés. Mientras, el anterior técnico trabaja con total normalidad en el UCAM Murcia.

El proyecto deportivo ha seguido su curso. Michu ha formado una gran plantilla, la mejor de los últimos años, y el Burgos pugna por acabar entre los tres primeros esta primera fase, imprescindible para llegar a la nueva Segunda B Pro y poder luchar en la siguiente fase por alcanzar el play off de ascenso. Además, sigue adelante en la Copa del Rey y en julio se cerró el acuerdo de filialidad con el Burgos Promesas. Y en el inicio de 2021 está previsto que se firme el acuerdo con el Ayuntamiento para l concesión de El Plantío por 40 años.