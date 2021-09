Joyas inéditas en Movistar+

Movistar+ estrenará durante el mes de septiembre un buen número de películas que no se han distribuido en España. Desde aventuras fantásticas hasta comedias, pasando por el drama de la inmigración en la era Trump.

1. Demasiado amor



Remake holandés de una divertida comedia checa que obtuvo un éxito rotundo en los Países Bajos y se convirtió en la película más vista en su paso por la televisión del país desde 2002, reuniendo a más de dos millones y medio de espectadores.

En Demasiado amor, un veterinario de mediana edad está convencido de que su mujer lo trata como a un niño. Tras 35 años de matrimonio, no se siente admirado y cree que su mujer toma todas las decisiones sin tener en cuenta sus deseos. Así que, tras un anecdótico incidente, decide simular tener inicios de demencia.

2. El último guerrero



Las dos entregas de la saga de aventuras fantásticas coproducida entre Rusia y Disney que se convirtió en todo un éxito de taquilla en Rusia, recaudando alrededor de 30 millones de dólares cada una (la segunda se estrenó en 2021, en plena pandemia). El éxito llegó, sobre todo, gracias a un excelente boca oreja de la audiencia, que abrazó la superproducción con gran pasión por la originalidad con la que presenta míticos personajes malvados (como la bruja Baba Yaga) y los convierte en ayudantes del héroe.

La historia de estas dos cintas está ambientada en el Reino de Belogorie, un mundo medieval, paralelo al nuestro, habitado por personajes de los cuentos de hadas rusos. Allí se ve transportado un timador moscovita de nuestro universo. En 2022 se espera el estreno de la tercera entrega.

3. El bebé esta listo



Una comedia irreverente producida por Taika Waititi (Jojo Rabbit) en su Nueva Zelanda natal y en la que se nota su gusto por el humor incorrecto, pero sin perder el cariño hacia los personajes. Se trata del debut como protagonista de Rose Matafeo en la gran pantalla, una de las cómicas más populares en las antípodas.

Matafeo da vida a Zoe, quien descubre con gran sorpresa que está embarazada. No es que ella no quiera tener un bebé: para lo que no se siente preparada es para convertirse enmadre. Zoe es una aventurera con muchos planes y no quiere que su vida cambie, por lo que decide ocultar su estado incluso a su pareja.



4. Tres Jesucristos



El doctor Alan Stone ha encontrado a Jesús... tres veces. Basada en el experimento realizado por el psicólogo social Milton Rokeach en 1959 en el manicomio de Ypsilanti (Michigan), Richard Gere da vida el psiquiatra Alan Stone, mientras que Peter Dinklage, Bradley Whitford y Walton Goggins son tres pacientes esquizofrénicos que se creen Jesucristo. Todo un póquer de ases para un emotivo drama.

Dirigida y coescrita (junto a Eric Nazarian) por Jon Avnet (Íntimo y personal, Tomates verdes fritos), la película muestra cómo Stone reúne al trío, enfrenta a los tres Jesucristos y los convence para que forjen un grupo de apoyo.

La historia real del experimento fue publicada en forma de libro por Milton Rokeach en el años 1964 bajo el título de Los tres Cristos de Ypsilanti.

5. El cuartito



Una película del argentino Marcos Carnevale (Corazón de león’) que satiriza la xenófoba aproximación a la inmigración de la administración estadounidense, especialmente en la era Trump.

Con el español Mario de la Rosa, conocido por su papel en la existosa serie La casa de papel en el reparto, la película sigue a un grupo heterogéneo de viajeros retenidos en el aeropuerto en su intento de entrar en Puerto Rico. Cada cual tiene su historia de por qué necesita entrar en Estados Unidos y todos son tratados con desdén por la poco amistosa policía migratoria.

6. Bendita adolescencia



Una comedia coming of age (paso a la edad adulta) protagonizada por el cómico de Saturday Night Live Pete Davidson (El rey del barrio) y el joven Griffin Gluck (Los peores años de mi vida) y que ha supuesto el debut en la dirección del también guionista Jason Orley.

Estrenada en el Festival de Sundance de 2019, Bendita adolescencia sigue los pasos de Mo (Gluck), un chico a punto de cumplir la mayoría de edad que tiene como destructiva guía para entrar en la edad adulta a Zeke (Davidson), el juerguista, inmaduro y sin futuro exnovio de su hermana mayor.

7. Bloody hell



Una de las más aclamadas comedias de terror de los últimos tiempos, que basa gran parte de su éxito en la doble interpretación de Ben O’Toole y en la realización de Alister Grierson, quien consigue transitar entre los homenajes al terror de Saw y el humor energético de Terroríficamente muertos.

Un antiguo soldado previene un atraco con trágicas consecuencias. Agobiado por la fama que produce su intervención, se va de viaje a Finlandia, donde es secuestrado por una misteriosa familia. Sin embargo, atado en el sótano del lóbrego lugar, no se encuentra solo: haciéndole compañía está su doble personalidad, un recurso que desarrolló para enfrentarse al estrés postraumático.