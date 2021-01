"Nunca me hubiera imaginado un asalto al Capitolio"

La imagen que acompaña a este reportaje habla por sí sola. Una turba de manifestantes escala los muros del Capitolio de los Estados Unidos, el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso, sin oposición alguna. El corazón de la democracia americana fue en la jornada de Reyes asaltado por los partidarios del hasta ahora Presidente del país, Donald Trump. Mientras en pleno Washington los acontecimientos se sucedían, en la casa de Adela López, a escasos kilómetros de las protestas, ella y los suyos no le quitaban el ojo a las noticias.Esta burgalesa, natural de Pradoluengo, lleva 12 años trabajando en la embajada de España en la capital de los Estados Unidos. La tarde del miércoles, admite, estuvo pegada durante seis horas junto a su familia al televisor. «Y con muchas llamadas y mensajes de amigos y compañeros», puntualiza.

Su residencia está fijada en Arlington, a escasos 30 minutos del epicentro de las imágenes que dieron la vuelta al mundo. «Sabíamos que los simpatizantes de Trump iban a manifestarse», recuerda López. Una de sus compañeras de oficina vive en un edificio junto al Capitolio, y la burgalesa explica que esta tuvo que esconderse bajo las mesas ante el incremento de la violencia.«Muchos iban con su propio arma», admite escandalizada.

Uno podría esperar que el Capitolio, un espacio tan delicado para el funcionamiento de un país estuviera fuertemente protegido, pero los asaltantes lograron acceder al mismo sin apenas oposición. «No me hubiera imaginado esto. En toda la zona donde ha ocurrido hay más policía de la que te puedas llegar a imaginar», reconoce.

A miles de kilómetros de Washington, pero con el mismo interés de todo lo que estaba ocurriendo, vivió la también burgalesa Alba García los hechos. Desde Miami siguió los acontecimientos y asegura que el ambiente es «muy relajado», tanto a nivel de política como de la pandemia. «Hasta el 20 de enero (día en el que Joe Biden asumirá la presidencia) queda mucho tiempo.No sé hasta qué punto es el inicio de algo», explica. El primer aviso que tuvo sobre el asalto lo recibió por parte de unos amigos que la llamaron mientras trabajaba.«Abrí el Washington Post y no me lo creía», recuerda. En la propia ciudad de Miami indica que no hubo incidente alguno.

