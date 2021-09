Camello sobresale en su estreno: «Lleva el gol en la sangre»

El encuentro ante Las Palmas dejó grandes sensaciones sobre el césped. En especial, en ataque porque el cuadro rojillo fue un vendaval ofensivo en la primera parte. Hassan fue un puñal por la banda derecha, generando peligro en cada pelota que tocaba, pero en el fútbol los goles mandan y en ese capítulo el futbolista que sobresalió fue Sergio Camello. El delantero del Mirandés fue el último en llegar en el mercado de fichajes. El miércoles hablaba por primera vez como rojillo y unos días después, en su debut en Anduva tuvo matrícula de gol con dos tantos, para los que no hubo que esperar mucho, ya que llegaron en el minuto 9 y 20.

El protagonista remarcó que vivió «un debut más que soñado, porque el soñado era ganar y meter un gol, así que con dos pues ya imagínate». El joven ariete cedido por el Atlético de Madrid mostró su olfato goleador, con dos acciones dentro del área en las que mostró la calma y la anticipación necesaria para lograr las dianas. Al margen de la definición, también mostró su facilidad para asociarse y desmarcarse, por lo que en sus primera hora de juego invitó a soñar a la afición con un delantero de referencia para esta temporada.

Por su parte, el entrenador rojillo, Lolo Escobar, ya adelantó en la previa que al menos una de las últimas tres incorporaciones podría saltar de inicio. Todo apuntaba a que Camello sería ese jugador y no decepcionó al técnico, que en rueda de presa afirmó que «Sergio es un jugador que es capaz de eso y que lleva el gol en la sangre». Para explotar todo el potencial, el preparador mirandesista manifestó que el equipo tiene que ser capaz de «darle situaciones en las que él reciba dentro del área para hacer goles, porque lo ha hecho toda su vida».

Camello no es el único jugador que ha llegado a Anduva este verano con el sello del Atlético de Madrid. Roro Riquelme también procede del Wanda Metropolitano y aunque no participó de inicio sí que entró en el segundo tiempo. En su caso, saltó en un momento en el que Las Palmas tomó el control del juego, aunque el equipo canario dejó la puerta abierta a las contras de los jabatos y, en una de ellas, Roro también marcó para hacer el cuarto y alejar al equipo de Pepe Mel de puntuar en Anduva por primera vez.

Próximas jornadas. El Mirandés recibirá este sábado en Anduva a las 21.00 horas al Alcorcón tras retrasar ayer La Liga el horario del encuentro ante el actual colista. Después, el equipo rojillo tendrá que viajar hasta Tenerife para jugar el domingo 19 a las 18.15 horas. Una semana más tarde, los rojillos regresarán de nuevo a su estadio para medirse con el Leganés, uno de los candidatos al ascenso que no ha empezado con el mejor pie la competición. Ante los pepineros, el duelo será también en domingo, pero a las 14.00 horas.