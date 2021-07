Miles de personas se han movilizado esta tarde en varias ciudades del país para exigir justicia ante la brutal agresión que acabó este sábado con la vida del joven Samuel Luiz, de 24 años, en La Coruña.

Las emotivas concentraciones de protesta se han sucedido en La Coruña, Barcelona, Madrid o Valencia, todavía bajo la conmoción del asesinato del joven, que sigue investigándose y que ha condenado en la red social Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la ciudad gallega, escenario del crimen, miles de coruñeses se han concentrado en la plaza de María Pita, convocados por colectivos LGTB, que han achacado el crimen a una muestra de LGTBIfobia, aunque aun no ha sido confirmada por la investigación, que mantiene abiertas todas las vías.

Miles de personas en toda España piden justicia para Samuel - Foto: CabalarLos asistentes han guardado un minuto de silencio que ha culminado con un fuerte aplauso, en una plaza completamente abarrotada.

A pesar de la lluvia, un grupo de amigas de la víctima, visiblemente afectadas, han exhibido pancartas en las que se podía leer "Su amor no hacía daño, vuestro odio sí", "Pedimos respeto" o "Samu no ha muerto, lo han asesinado".

En la movilización, representantes de las entidades convocantes han leído un manifiesto y después una amiga de Samuel, entre lágrimas, ha dado las gracias a los sanitarios que atendieron al joven por su esfuerzo. "Hice todo lo posible para que sobreviviera", ha añadido.

Miles de personas en toda España piden justicia para Samuel - Foto: Javier LópezEn Madrid, la Puerta del Sol ha acogido el acto de protesta, convocado por el Movimiento Marika de la capital, que ha reunido a unas 3.000 personas, entre ellas, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la secretaria de organización de la formación morada, Lilith Verstrynge.

También se han sumado representantes políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, y el diputado socialista en el Parlamento regional Santiago Rivero.

Los manifestantes han portado pancartas con lemas como "contra los nazis, marikonazos" y "homofobia y fascismo son lo mismo" y algunas también con la foto de Samuel sobre la leyenda "Descansa en poder", entre numerosas banderolas LGTBI.

Miles de personas en toda España piden justicia para Samuel - Foto: Brais LorenzoAdemás, han coreado consignas del tipo "Samuel no ha muerto, lo han asesinado", "A Samuel lo han matado por ser maricón" y han lanzado gritos de "Asesinos", entre aplausos y lágrimas de los asistentes.

Durante la concentración, los organizadores han leído un comunicado en el que han incidido en que "A Samuel lo mataron por maricón, lo repetimos tantas veces como haga falta" y han denunciado que "la respuesta que hay ante esos actos es mínima, si es que la hay".

"Samuel hermano, nosotros no olvidamos", "No pasarán" o "Ninguna agresión sin respuesta" han sido algunas de las proclamas que se han gritado a lo largo de la concentración de Barcelona, que ha arrancado con un sentido aplauso y ha concluido con un minuto de silencio. También han reclamado al colectivo LGTBI pasar a la insurrección: "No queremos más desfiles, queremos barricadas".

Miles de personas en toda España piden justicia para Samuel - Foto: Juan Carlos CárdenasEl cruce de las calles Compte Borrel y Parlament y sus alrededores se han llenado con centenares de personas con pancartas y banderas del colectivo LGTBI en una protesta convocada por el Observatorio Contra la Homofobia y la Plataforma LGTBIcat, en la que han participado las conselleras Tània Verge y Violant Cervera o la alcaldesa de Barceona, Ada Colau, entre otros representantes públicos.

En Valencia, más de 300 personas han abarrotado la zona de la plaza del Ayuntamiento situada ante la Casa Consistorial para mostrar su repulsa por el asesinato de Samuel, convocadas principalmente por entidades LGTBI y apoyadas desde el equipo de gobierno local.

"Ací estem, nosaltres no matem!" (¡aquí estamos, nosotros no matamos!) ha sido el lema más coreado durante la concentración, en la quetambién se han gritado consignas a favor del respeto a todas las opciones sexuales y contra la homofobia.

Tras un minuto de silencio, los concentrados han prorrumpido en aplausos mientras se escuchaban también gritos de "asesinos" y "nos están matando y no hacéis nada", y en el suelo una pancarta improvisada rezaba: "Contra los nazis, mariconazos. Fuego al sistema".