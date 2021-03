Igea: "Yo no me voy a afiliar al PP"

"Yo no me voy a afiliar al Partido Popular", ha expresado varias veces este jueves Francisco Igea en respuesta a preguntas sobre su futuro político. El vicepresidente de la Junta cree en las políticas que representa su partido (Ciudadanos) y, como número 2 de la Junta, ha explicado que se dedica "a gestionar la comunidad de Castilla y León" y confía en seguir haciéndolo "durante los próximos dos años, le guste o no al señor Tudanca".

Acerca de la moción de censura presentada por el PSOE en nuestra Comunidad que se votará el próximo lunes, 22 de marzo, Francisco Igea ha asegurado que el secretario regional socialista, Luis Tudanca, no se ha puesto en contacto con Ciudadanos, o al menos "no con los órganos institucionales del partido ni con los líderes legitimados", ha confirmado, por lo tanto, dice, "no está hablando de política".

Al respecto de las declaraciones de Tudanca en las que el burgalés admitía estar en conversaciones con Cs, el vicepresidente de la Junta, subraya que "no han sido por la vía ordinaria, de nuestros representantes parlamentarios" y por eso, entiende, "no se basa en un acuerdo programático, ni siquiera competencial". "No sé con quién está negociando ni si detrás de esto hay una compra de voluntades. Es Tudanca el que tiene que aclararnos de qué está hablando y con quién".

En su comparecencia telemática tras el Consejo de Gobierno, Francisco Igea ha vuelto a mostrar su confianza en los 12 procuradores de Cs en Castilla y León, quienes "vinieron a hacer política, a apostar por la transparencia, por la regeneración... no a manejarse por intereses" y "si Tudanca piensa que con una oferta en un cuarto oscuro va a cambiar nuestra voluntad, se equivoca".

Al líder del PSOE en Castilla y León le ha pedido que "reflexione sobre lo hecho estas últimas semanas" y que "vuelva a ser el que firmó un acuerdo para la reconstrucción". "Creo que hubo un momento de esta crisis en la que se comportó como un político diferente y ahora es otro más", ha expresado Igea.

El vicepresidente de la Junta también ha hablado del futuro de Ciudadanos y no le preocupa el goteo de marchas del partido en los últimos días. "No me preocupa siempre y cuando nosotros seamos capaces dentro de nuestro partido de tener claro que el espacio existe, que hay futuro y que es más necesario que nunca", porque "nos enfrentamos a la campaña más polarizada y en este momento es necesaria la moderación, la inteligencia y el debate político". Al respecto ha remarcado que "se puede hacer muy buena política aunque te achiquen el espacio".