Desierto el concurso para realojar a familias del Encuentro

Por primera vez la Gerencia de Servicios Sociales convocó un concurso público para adquirir 15 viviendas y realojar en ellas a las familias del poblado de El Encuentro y la sorpresa ha sido que ningún particular o agencia inmobiliaria ha participado en el mismo. Es decir, que no se han presentado oferta alguna, lo que obligará a realizar un procedimiento negociado sin publicidad.

La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, no acierta a señalar las razones por las cuales este proceso abierto no ha tenido aceptación y ha quedado desierto. De hecho, lo extraño es que nadie se ha dirigido a la Gerencia para preguntar sobre algún aspecto del pliego o alguna duda. Además en este caso se daba la opción de presentar ofertas no solo a través de la plataforma de contratación del sector público, que puede resultar más complicado para los particulares, sino en el registro. Además, Burgos se había fijado en las bases de otras ciudades para procedimientos similares. «No sabemos las razones por las que no se ha presentado nadie. Se iniciará un procedimiento negociado sin publicidad para encontrar los pisos. Contactaremos con inmobiliarias o la Sareb para ver si pueden vendérnoslos. Creemos que hay posibilidades de encontrar pisos modestos por distintos barrios de la ciudad», señaló.

El concurso para la compra de las viviendas tenía un presupuesto base de licitación de 1,6 millones de euros y establecía un coste máximo de 80.000 euros cada uno. Podían concurrir tanto inmobiliarias como particulares pero se establecía la condición de que no podían estar en comunidades de vecinos en los que hubiera un piso social.

Para evitar esa concentración se establecieron tres lotes en diferentes zonas de la ciudad con 5 viviendas cada uno. También se exigía que fueran accesibles y, a ser posible, que en ellos no hubiera que realizar grandes obras de reforma. Rodríguez está convencida de que en el mercado hay este perfil de piso «modesto» y repartido por diferentes zonas de la ciudad. «Además, el hecho de ofrecerse su venta al Ayuntamiento es garantía de que la operación se va a cerrar. Quizás ha pesado que era un procedimiento novedoso en la ciudad», añadió.

La idea del equipo de Gobierno era contar con los primeros 15 pisos de los 39 que se necesitan para realojar a todas las familias (138 personas) en octubre de este año para ir preparando todo el procedimiento (se necesita inscribir los pisos en el notario y acondicionarlos) e iniciar los primeros realojos en 2022.

La Junta y el Ayuntamiento se han marcado como objetivo que el poblado de El Encuentro desaparezca en tres años y para ello cada uno de las administraciones aporta 800.000 euros cada uno de estos ejercicios. Por ello, la idea era ir adquiriendo 10 viviendas cada año.

Hasta ahora, como se trataba de realojamientos puntuales, la compra se llevaba a cabo por parte de técnicos municipales pero se decidió apostar por un concurso público al considerarlo más garantista aunque no ha tenido éxito.

Para poder optar a estas viviendas será necesario que estar empadronado a fecha de 1 de enero de 2020 en la capital y seguir un proceso educativo y de seguimiento que se lleva a cabo en colaboración con Promoción Gitana. Cada vez que se produzca un realojo se procederá al derribo de la casa prefabricada para evitar que se ocupe.