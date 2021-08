«La Celestina es un clásico que no pasa de moda»

Gemma Sanz, cantautora burgalesa, empezó a componer canciones desde muy joven y a lo largo de su trayectoria lleva más de 100 temas escritos y 4 álbumes. La compositora presta un especial cuidado al estilo literario, la métrica, la retórica y la rima interna de los versos de sus canciones, aspectos fundamentales para la artista y para los que toma como referencia a la literatura y la poesía. «Leo muchísima poesía porque cuando compongo me gusta que las canciones puedan funcionar como poesía. Muchas de mis canciones nacen de poemas, utilizo versos y fragmentos de textos que he leído», explica.

Así pues, la licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada se declara apasionada de la lectura y confiesa tener un libro de referencia asociado a cada etapa histórica. Sin embargo, Sanz destaca una composición que guarda un fuerte vínculo con Burgos: La Celestina (1499), de Fernando de Rojas, cuya primera edición se imprimió en una imprenta de la ciudad. «Esta obra me ha hecho adentrarme en el mundo de las expresiones y de cómo la palabra puede llevarnos a conseguir unas cosas o a perder otras; ese amor por el lenguaje y la frase bien hecha», argumenta.

El hilo conductor de la obra gira en torno a la interacción de sus protagonistas: el galán Calixto, quien recurre a los servicios de Celestina (una vieja alcahueta cuyo comportamiento se guía por el egoísmo y la avaricia) para conquistar a la joven e inocente Melibea. Además, los veintiún actos que conforman la tragicomedia hacen un repaso por diferentes temas o preocupaciones universales como el amor, la muerte, la codicia, la fortuna, etc., que posteriormente invitan a realizar una reflexión.

La composición de Fernando de Rojas sobresale por el tratamiento de las palabras y de los personajes, ya que logra emocionar y empatizar con los lectores. «Creo que todos somos o podemos tener algo de alguno de los personajes; son personajes que reflejan la vida y en algún momento todos actuamos como ellos. Por ejemplo, es interesante el personaje de Celestina; en ocasiones también podemos usar esas intenciones con los demás para conseguir algo en beneficio propio», matiza.

La también profesora define la pieza como un ‘imprescindible’: «Es un clásico que hay que leer para entender otras cosas de la literatura, de la vida y de nuestra cultura», señala. Igualmente, afirma haber leído la obra en múltiples ocasiones, pues siempre descubre y aprende algo nuevo que extrapolar y aplicar en la sociedad del momento. «El libro presenta una serie de enseñanzas válidas que se repiten en el siglo XXI y que se repetirán en el siglo XXIV», declara. En este aspecto, Sanz incide en la idea de que la narración tiene un carácter no perecedero y que se encuentra en continua actualización. «Voy por la calle y veo situaciones que me recuerdan a un fragmento en concreto. Por ejemplo, cuando Calixto ve entrar por la plaza a Melibea con su melena y su belleza se vuelve loco de amor nada más verla. Eso sigue pasando, sales un sábado y alguien te llama la atención por los ojos», comenta. En definitiva, se trata de una obra a la que Sanz define como «una historia atemporal, un clásico que no pasa de moda», concluye.