La campaña de vacunación afronta la recta final

La campaña de vacunación contra la enfermedad del coronavirus entró ayer en la recta final en Burgos, donde se inocularon las primeras dosis a jóvenes de 19 y 18 años con tarjeta en centros de salud de Aranda y Villarcayo, así como en sus zonas sanitarias limítrofes. Mañana se hará otro tanto en la capital, en la que están convocados los nacidos en 2002 y 2003 con tarjeta en centros de salud de toda la franja central de la provincia, mientras que el domingo y el lunes será el turno de los jóvenes de estas edades de Miranda y alrededores.

La inoculación avanza entre los 19 y 12 años, que es la última cohorte incluida en la estrategia nacional de vacunación (los niños no están, dado que en la UE no hay fármaco aprobados para ellos), pero con margen de mejora en franjas de edad más avanzadas: el 17% de los burgaleses de entre 20 y 70 años aún no tienen dosis alguna. Esto equivale a 39.000 personas.

Los datos oficiales de la Junta permiten comprobar con rapidez que el porcentaje de personas que no han podido o querido recibir dosis alguna contra la covid (la vacunación es voluntaria) aumenta según disminuye la edad de la cohorte. En las tres de mayores de 70 años, por ejemplo, la respuesta ha sido del 100% e incluso más, dado que hay personas de fuera vacunadas aquí y viceversa, que también se contabilizan. Pero en las franjas de nacidos después de 1951 (70 años) hay un descenso progresivo de coberturas vacunales. Es decir, entre los 60 y 69 años se alcanzó el 99%; entre los 50 y los 59 años, el 90,3%; entre los 40 y los 49 años, el 84,4%; de los 30 a los 39 ya baja a un 70,3%; y, por último, de los 20 a los 29 años, al 59,7%.

En todos los casos se trata de porcentajes de personas que han recibido, al menos, una primera dosis, ya que dan una idea más gráfica del grado de respuesta a los llamamientos de las autoridades sanitarias. Por una parte, porque los menores de 65 años que ya han pasado la covid solo necesitan un pinchazo para completar la pauta y, por otra, porque se supone que quien decide iniciar el ciclo vacunal desea completarlo. Así, con datos oficiales del lunes (los de ayer se facilitarán hoy, ya que siempre hay un intervalo de 24 horas), el 72,5% de los burgaleses ha recibido, al menos, una dosis. Y, por lo tanto, se supone que también recibirán la segunda cuando les toque y que Burgos rebasará el 70% de población vacunada (el mínimo para considerar que hay protección grupal) en las próximas tres semanas.

Otra cosa es cuánto más se conseguirá incrementar gracias a la respuesta de jóvenes y adolescentes y, también, a las jornadas de recaptación que la Junta dirige y dirigirá a estas 39.000 personas de entre 20 y 70 años que no se han arremangado.

Extraordinarias. En la franja de veinteañeros hace menos de una semana que terminó de administrarse la primera dosis en Burgos, por lo que es de esperar que, a medida que la población vaya regresando de las vacaciones, se reduzca el porcentaje de personas sin fármaco contra la covid (ahora, algo más de cuatro de cada diez). Yalgo parecido puede aplicarse en la de treintañeros, donde la mayor movilidad de los meses de verano puede haber repercutido en la cobertura vacunal (algo menos de tres de cada diez no se han pinchado, el 29,7%)

Pero este argumento ya no es de aplicación entre los nacidos en 1981 y 1961 (entre 40 y 60 años). La Gerencia de Atención Primaria lleva todo el verano permitiendo reenganches con cada jornada de inoculación de primeras dosis, por lo que han sido muchas las oportunidades dadas para fomentar la vacunación entre la población. Pero los porcentajes de cobertura no han variado mucho en las últimas semanas: sigue en torno al 85% en los cuarentañeros y en torno al 90%entre los 50 y los 59 años.

Esta situación, así como la disponibilidad de remanente de vacunas de Janssen (la única que con un pinchazo proporciona inmunidad completa), ha motivado la organización de sesiones extraordinarias de recaptación dirigidas específicamente a ese colectivo de personas reacias a la vacunación en esas franjas de edad en las que no se ha alcanzado una cobertura del 100% y en las que el riesgo de complicación en caso de contagio aún es grande (entre los 40 y los 70 años). El sábado 7 se hará en Villarcayo y es de esperar que haya nuevas rondas próximamente.