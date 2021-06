Repuntan los delitos sexuales entre menores

En el Juzgado de Menores de Burgos están preocupados por el incremento de delitos sexuales que se ha producido en los últimos años. No tanto por el número de casos, sino por cómo se producen este tipo de infracciones penales. La magistrada titular, Blanca Subiñas, ha elaborado un estudio en base a los asuntos que han llegado a su mesa y concluye que no se pueden calificar de la misma manera que en el caso de los adultos. La naturaleza de estos episodios es muy distinta, lejos de lo que se entiende por agresión sexual o violación en el sentido estricto de la palabra. Son situaciones que denotan una deficiente educación de las relaciones entre adolescentes, por lo que muchos de los procedimientos terminan archivados tras pasar por la Fiscalía.

El motivo principal por el que gran parte de estas denuncias no desembocan en un juicio es la proximidad, tanto en edad como en madurez, de agresor y víctima. La base delictiva se sustenta en la existencia o no de violencia e intimidación y este tipo de relaciones, por lo general, no tienen esta naturaleza. «Entre los adolescentes existe un desconocimiento de lo que es el consentimiento. De hecho, lo confunden con el arrepentimiento. Tampoco saben expresar de una manera clara sus deseos y, por eso, muchas veces dicen que sí cuando en realidad quieren decir lo contrario», aclara la jueza al tiempo que añade que «son seres en proceso de formación de su personalidad y de su propia sexualidad». Tienen, en general, «muy poco control de sus impulsos».

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)