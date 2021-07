Santidrián: "Regresamos al Burgos CF por responsabilidad"

Rodrigo Santidrián ha decidido dar un paso adelante y asumir la presidencia del consejo de administración del Burgos CF. Afronta un reto complicado, sobre todo a nivel económico, mientras que en la parcela deportiva traslada toda su confianza al trabajo de Michu.

¿Por qué aceptó ser presidente del consejo de administración?

Nosotros somos cinco y funcionamos como una piña y alguno tenía que serlo. Lo digo bien claro, eso de que el presidente tenga que saber mucho de fútbol yo no lo veo. Un club es una empresa. Para entender de fútbol están los que hemos contratado para ello. Cada uno tendrá que responder de sus responsabilidades. Nos ha costado mantener a Michu, que ya ha demostrado su valía y buen hacer; nos ha costado mantener al entrenador; y son ellos los responsables de los fichajes, de los jugadores. Como ejemplo, el viernes firmé los tres primeros contratos de futbolistas. Lo he hecho miles de veces, y con un trabajador son una o dos hojas. En este caso eran siete. Me los leí enteros salvo una línea, el nombre de los jugadores. ¿Por qué? Para no caer en la tentación de mirar en internet su trayectoria deportiva. No soy yo el que tiene que valorar al jugador, para eso está Michu.

Entonces su labor se centrará sobre todo en temas económicos.

A Michu no le he preguntado por los fichajes. Entiendo que es un profesional y él elige. Ninguno de nosotros nos vamos a meter en temas deportivos. Lógicamente nos tendrá que informar, poner al día. Tiene libertad y él sabrá lo que tiene que contratar.

¿Pero también sabrá el dinero del que dispone?

Por supuesto, y así se lo hemos dicho.

¿Cuál es el reto más urgente que asume como presidente del consejo?

Existe el miedo a lo que nos vamos a encontrar. No hemos cogido una empresa nueva, hemos cogido una en la que no sabemos hasta dónde está el límite de las posibles deudas. Estamos muy pendientes de que se termine la auditoria y saber dónde estamos.

¿Por qué volvió el grupo Yucon el pasado mes de octubre?

Podíamos haber metido la cabeza debajo de las alas y decir, ‘hasta aquí hemos llegado’. Nos llamó Antonio Caselli para decirnos que no era capaz de asumir el pago de las nóminas de los jugadores de octubre y lo pagamos nosotros.

¿Por qué?

