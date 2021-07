La presión asistencial se traslada a los centros de salud

Los datos reflejan la realidad de una quinta ola que se extiende rápidamente por Castilla y León. La Comunidad registró 2.476 nuevos contagios desde el pasado viernes, muchos de ellos en menores de cuarenta años, y la incidencia a siete días continua al alza entrando ya ayer en «riesgo muy alto» con 198,25 casos. De momento, las UCI mantienen su ocupación, aunque los hospitales de la Comunidad ya perciben un aumento de hospitalizaciones y la presión asistencial se ha trasladado a la Atención Primaria por el incremento de actividad derivado de la covid debido al aumento de casos entre la población más joven.

Mientras otras comunidades autónomas han decidido volver a imponer limitaciones al ocio nocturno o incluso cerrar perimetralmente algunos municipios por el aumento de la incidencia acumulada, Castilla y León dará a conocer hoy si adopta algún tipo de medida tras reunirse con el comité de expertos y los hosteleros. Estos últimos han apelado a la responsabilidad individual para evitar que se retomen las restricciones.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, alertó ayer de que la presión asistencial se ha trasladado a la Atención Primaria y exigió un mayor número de vacunas para la población no inmunizada, y responsabilidad a los jóvenes para acatar las medidas que permiten la no propagación de la covid. Igea incidió en que la pandemia no tiene un impacto en la asistencia hospitalaria pero sí la Atención Primaria, cuyos profesionales están «cansados y saturados».

Por ello, exigió responsabilidad a la sociedad castellano y leonesa y, en especial, a los jóvenes que después de 16 meses de pandemia ya saben cómo se transmite el virus. Asimismo, Igea destacó que la letalidad es muy baja entre los jóvenes -de entre un 0,12 y un 0,20 por ciento-, dependiendo de los tramos de edad, pero el problema es el incremento exponencial de los casos. A más casos, mayores problemas, agregó en declaraciones recogidas por Ical.

Igea reconoció que la Comunidad se encuentra inmersa «en una nueva ola de crecimiento que afecta a la población no vacunada» por lo que incidió en que se necesita «avanzar en el ritmo de vacunación».

De momento, la Junta mantuvo el pasado domingo «una reunión con los hosteleros para explicarles la situación, para intentar hacer las cosas con acuerdos y evitar restricciones en la medida de lo posible». «Se ha sufrido mucho para llegar hasta aquí, queda poco, todos tenemos ganas de vacaciones, de normalidad, intentemos evitar más pérdida de vidas», concluyó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Responsabilidad

La Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León trasladó su preocupación por la situación epidemiológica de la Comunidad e hizo un llamamiento a la «responsabilidad y a la prudencia» de la población, en especial a los jóvenes y considera que el «irresponsable comportamiento» de un sector de la población no puede ser la causa que obligue de nuevo a aplicar las restricciones a este sector.

Los hosteleros piden que respeten «al máximo» las medidas de seguridad, sobre todo en lo que concierne a la distancia social y al uso de mascarilla cuando esa distancia no se puede llevar a cabo. Asimismo, alertaron de que se podría regresar a la fase 2 lo que conllevaría a no permitir el uso de las barras de los establecimientos de hostelería y sólo a consumir sentados, «volviendo a causar un serio perjuicio a los empresarios del sector».

La confederación recalcó que el problema no es de la hostelería «sino de la responsabilidad individual» al tiempo que aseguró que «de poco o nada» sirve volver a adoptar medidas que restrinjan el normal funcionamiento de la hostelería, «si una vez más, los botellones, fiestas privadas o reuniones sociales, se realizan sin contar con la mínima dosis de responsabilidad individual».

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, reiteró ayer que, como ha hecho «desde el primer día», apoyará cualquier medida que pueda tomar la Junta ante el aumento de casos de covid, pero pidió «como mínimo, lealtad institucional» y que se les informe y aporten datos.