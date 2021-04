De los "corazoncitos" al género negro de un salto

Sin perder su esencia, esa que le ha convertido en uno de los autores juveniles de referencia, el escritor Blue Jeans se adentra ahora en la novela negra con una historia autoconclusiva al más puro estilo de Agatha Christie, El campamento, su nueva aventura literaria con la que logra un resultado ágil, trepidante y actual.

Hace un año Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans, publicó la que calificó como su «mejor» creación, La promesa de Julia, la última entrega de la trilogía La chica invisible, una obra con la que cerraba una etapa y se enfrentaba a una incertidumbre, la no de saber qué hacer. Pero parece que le duró poco porque meses después, en concreto el 5 de octubre de 2020, terminó con esa situación de duda y comenzó a escribir El campamento (Planeta), un libro que realizó en tres meses en un entorno muy diferente al que ha escrito sus 13 obras anteriores.

«Ha sido un libro muy difícil, lo he hecho en una pandemia, y yo escribía en cafeterías todos los días. No sabes lo que ha sido enfrentarme a una novela en una habitación. Me tuve que comprar una fuentecilla de agua para tener ruido y no echar de menos los sonidos de la cafetería», cuenta Blue Jeans desde la misma habitación en la que ha escrito esta nueva novela coral.

Aunque, reconoce, que gracias a la pandemia, y a sus largas charlas con su pareja, Esther, un día ella le sugirió la idea de esta novela: 10 jóvenes reunidos por un millonario en un campamento situado en un entorno idílico del Pirineo, pero alejados de cualquier rastro de civilización. Una decena de personajes que llegan con la intención de ser los ganadores de esta suerte de concurso que tiene como premio hacerse con la dirección de las empresas del millonario, pero que se enfrentarán a un escenario donde el terror y el misterio se funden.

Una historia que ocurre en tres días frenéticos en la que la pasión del sevillano (Carmona, 1978) por la obra 10 negritos de Christie y la serie Lost ha tenido mucho que ver en el tratamiento de las líneas temporales y los perfiles de los protagonistas. «Tenía muy claro lo que quería hacer con este libro, al principio pensaba que a ver si iba a ser una marcianada, pero sabía donde quería llegar, sabía que iba a tener la esencia Blue Jeans, pero un pelín más atrevida y contar las cosas como son, con personajes muy claros: chicos que son triunfadores en la vida, pero con un pasado oscuro y que en ese campamento no lo pasarán bien», explica.

Por eso, ningún lector puede temer que su escritor se haya olvidado de los «corazoncitos», porque en El campamento sigue en la línea de siempre: «contar las cosas» como las ve porque «los adultos se tienen que dar cuenta cómo ven los chicos el tema de la sexualidad, el género, el trabajo o el futuro».

Chicos de hoy

Fiel a su esencia, esa que le ha convertido en uno de los escritores más vendidos de España, los nuevos personajes de Blue -como le llama su séquito de seguidores- son veinteañeros que se dedican a «cosas muy actuales» como influencer, youtuber, actriz, escritora o deportista.

«Yo no defiendo el trabajo de influencer en la novela, aunque entiendo a muchos, pero pienso que tarde o temprano lo vamos a tener que considerar una profesión. Es una cosa del presente y que hay muchos chicos que se dedican a esto profesionalmente y que se ganan la vida muy bien», afirma.

En este sentido, el escritor confiesa que no ha hecho los personajes «para que caigan bien», tanto es así que a él le «caen mal», ya que todos ellos tienen episodios en su pasado que no le gustan. «Son para odiarlos porque han cometido cosas súper graves casi imperdonables, pero todo el mundo merece una segunda personalidad, como dice el creador del campamento», explica sobre ellos.

Consciente de que le «queda mucho por aprender» de este género, el creador de trilogías como Canciones para Paula sigue enganchado a Christie, Sherlock Holmes o Dolores Redondo. «No sé por qué que me pica desde pequeño este género, aunque empecé con los corazoncitos y el cuerpo me ha pedido cada vez más el tema del misterio», confiesa entre risas.

«Ni siquiera sé si tengo contrato firmado con la editorial, así que no sé lo que pasará. Pero quiero seguir mejorando, aprendiendo. Esta novela son las primeras pinceladas y me queda mucho por aprender. Estoy al principio de todo esto», concluye desde su casa, ese lugar que ha sido testigo de la escritura de esta obra y de donde salió la semana pasada para firmar los primeros 1.830 ejemplares de esta nueva novela en la que despunta una nueva firma para el género noir de este país.