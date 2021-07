Tudanca no descarta otros candidatos en las primarias

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, justificó ayer su candidatura a la reelección como líder socialista de la Comunidad en que «el cambio en Castilla y León es cada vez más urgente». Tudanca recordó desde La Alberca (Salamanca) que el proceso de primarias está abierto en las filas socialistas y no descartó que haya otros candidatos. «Yo he dado este paso con toda la convicción porque estos dos años de Gobierno de los señores Mañueco e Igea no han hecho más que empeorar los problemas endémicos que tenía Castilla y León», afirmó durante una visita al municipio salmantino. En este punto, aludió a la despoblación, la falta de regeneración democrática y la huida de los jóvenes por falta de oportunidades, así como «el abandono de los servicios públicos, especialmente en el medio rural».

«Lo que no podemos es seguir con un Gobierno al que solo le preocupa que el señor Mañueco y el señor Igea sigan calentitos ocupando un sillón. Eso no le aporta nada a los castellanos y leoneses y a nosotros nos tendrán enfrente», anunció el socialista que, además, quiso contraponer el proceso de primarias en su formación con las del Partido Popular que, en Salamanca, está siendo investigado. «Nosotros no somos un partido que tenga judicializadas sus primarias por asuntos turbios y de corrupción, como sí tiene el Partido Popular, por ejemplo, en Salamanca, donde se están enjuiciando las primarias con las que el señor Mañueco obtuvo la candidatura a la Presidencia de la Junta. Nosotros no. Nosotros hacemos procesos totalmente transparentes y democráticos», zanjó.

Además, llamó exigió a la Junta que «tome decisiones inmediatas» para frenar la creciente incidencia de la pandemia en la Comunidad, y aseguró haber comprobado, «con enorme preocupación», cómo la autonomía castellano y leonesa «es la segunda con la incidencia más alta de España».

«Asisto con estupor a cómo Castilla y León sigue siendo una de las comunidades más afectadas desde que empezó la pandemia. La respuesta frente a este drama no puede seguir siendo, como dijo el señor Mañueco, tomaremos decisiones, o no», reflexionó el líder socialista. Tudanca recordó que la situación es «muy grave» y acusó al Ejecutivo autonómico de haber estado «desmantelando» la sanidad pública. «Seguimos casi un año y medio después sin tener garantizada la atención presencial, han despedido a los rastreadores y la transmisión comunitaria del virus está siendo tremenda», resumió.