Aranda reclamará a la Junta por los 84 pueblos sin pediatra

El Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero acordó ayer por unanimidad reclamar a la Junta de Castilla y León que solucione de «manera urgente» la falta de pediatra que sufren 84 pueblos de la Ribera del Duero tras la marcha a mediados de enero de la especialista que cubría las zonas de Aranda Rural, Roa de Duero y Huerta de Rey.

La moción, presentada por el PSOE, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos municipales, que coincidieron en subrayar que la falta de especialistas se ha agudizado a raíz de la pandemia y se debe solucionar cuanto antes.

«La Consejería no puede dar la espalda de nuevo a Aranda de Duero y la comarca», advirtió la concejala socialista Amparo Simón, quien recordó que la pediatra de Aranda Rural llevaba 1.200 cartillas «cuando el ratio óptimo es de 900 tarjetas. Si esa es una buena manera de cuidar a un profesional...».

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Emilio Berzosa, subrayó que el problema «no es tanto si la Junta quiere cubrir las plazas, sino que cada vez hay menos médicos y cuando vienen, lo hacen de pasada». En estas circunstancias, dijo, «nos parece bien instar al Gobierno autonómico a que busque soluciones». Algo en lo que también coincidió la concejala de Ciudadanos Elia Salinero, quien, n o obstante, aseguró que la consejera, Verónica Casado, «ya está haciendo todo lo posible».

Desde Vox, Sergio Chagartegui, se mostró confiado en que el acuerdo alcanzado sirva para que «este mal crónico se revierta y podamos volver a no tener que esperar semanas para tener una cita con el pediatra». En este sentido, Andrés Gonzalo (Podemos) insistió en que este es un asunto que responde a «muchos años de abandono» mientras que Vanesa González (IU) recalcó que su partido seguirá denunciando «el desmantelamiento de la sanidad rural».

Todo ello en un Pleno que comenzó debatiendo una moción del PP para instar al Gobierno central a rebajar el precio de la luz, pese a no tener competencias, y con los presupuestos municipales todavía sin aprobar, al igual que la modificación de la ordenanza de veladores o los Arandabonos, que acumulan otro retraso y no estarán disponibles al menos hasta mayo. «Esto no es el Congreso. Algunos se olvidan de que representamos a nuestros vecinos», criticó la concejala no adscrita Mar Alcalde, mientras que el socialista Ángel Rocha remató: «Nos debería dar vergüenza venir con asuntos que no afectan de forma directa a los arandinos».