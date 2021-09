El actor y director estadounidense Johnny Depp ha recibido "con humildad" este miércoles, en el Auditorio Kursaal, el Premio Donostia, el segundo que se otorga en esta 69 edición del Festival de San Sebastián, después del que recogió la intérprete francesa Mairion Cotillard el pasado viernes en la gala de inauguración del certamen donostiarra, y ha agradecido el apoyo de las personas que, según ha dicho, son sus "pilares" y le dan "fuerza para seguir adelante".

Depp ha recibido este galardón, que reconoce toda su carrera, a lo largo de la cual ha sido nominado en tres ocasiones a los Oscar, ha obtenido un Globo de Oro y ha sido candidato diez veces. También fue reconocido con el premio al mejor actor y con seis nominaciones por el Screen Actors Guild, y el vencedor en la 14 edición de People's Choice Award.

Intérprete en más de 90 producciones audiovisuales, ha producido también una decena de filmes, entre los que están Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan (Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, 2020), realizado por Julien Temple, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián y con el que visitó el pasado año la capital guipuzcoana.

Johnny Depp recibe "con humildad" el Premio Donostia - Foto: Jvier Etxezarreta

Pese a que este año no ha habido alfombra roja abierta al público, numerosas personas se han congregado en los alrededores del Kursaal, vallados y perimetrados para evitar las aglomeraciones e intentar ver a la estrella estadounidense.

Edurne Ormazabal, encargada de presentar la gala, ha resaltado que Johnny Depp es "tan excelente actor como difícil de clasificar" y ha destacado "su magnetismo y su modo particular de interpretar cada personaje" entre los que ha citado a Eduardo Manostijeras, Jack Sparrow, Willy Wonka o el Sombrerero Loco.

Tras unas imágenes de repaso a su carrera, Depp ha hecho su entrada en el escenario del Kursaal, tocado con su característica gorra negra, y ha recibido el Premio Donostia de manos del director del Festival, José Luis Rebordinos, tras lo que ha expresado que está "muy agradecido" por recibir este reconocimiento y que es "un honor". "Realmente estoy aquí por un único motivo: la gente. El cine es para las personas y las personas son las que mandan", ha subrayado el actor.

Johnny Depp recibe "con humildad" el Premio Donostia - Foto: Alberto Ortega

El artista estadounidense ha continuado su discurso con un 'Gabon Donostia' (Buenas noches Donostia, en euskera) y ha querido expresar su agradecimiento a Rebordinos y a su "fantástica manera de asumir las cosas, su perspectiva y su forma de ver las cosas. Es algo que nunca olvidaré", --tras la polémica surgida entre asociaciones de mujeres cineastas por la concesión de este premio a Depp ante su presunta implicación en un caso de violencia machista denunciado por su exmujer Amber Heard--.

También ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que "trabajan duro" en este Festival que, según ha dicho, "es veraz, con esa idea de lo que debería ser un festival de cine, teniendo en el eje al cine y a las personas", así como al alcalde donostiarra, Eneko Goia, y a la "cálida bienvenida" que le ha dado la ciudad de San Sebastián.

Tras dar la enhorabuena a Marion Cotillard por su Premio Donostia, a la que ha recordado como "una chica fantástica, maravillosa", Johnny Depp ha expresado que recibe este premio "lleno de humildad" y ha subrayado que, pese a las "jerarquías de cualquier tipo de negocio", son "el círculo que rodea esa jerarquía, las personas" las que le "inspiran y dan la fuerza para seguir adelante".

Johnny Depp recibe "con humildad" el Premio Donostia - Foto: Alberto Ortega Europa Press

Apoyo de la gente

Según ha dicho, las personas que siempre le han apoyado han sido sus "pilares". "Gracias a mis guerreros y guerreras, siento los problemas que se han podido causar", ha afirmado, al tiempo que, al recibir palabras de apoyo desde el público, ha manifestado que "yo también creo en mí mismo".

El actor ha relatado que "hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Arkansas, tres niños fueron asesinados atrozmente y hubo detenciones". "Eran inocentes y Damien, una de las personas arrestadas, estuvo condenado y pasó ocho años en el corredor de la muerte. Me involucré en su caso y al final de consiguió que el caso llegara a los tribunales y que esta persona obtuviera la libertad", ha explicado.

En esa línea, ha señalado que Damien le enseñó "algo que tiene que ver con el poder de lo pequeño" ya que "una persona puede empezar a cincelar el monolito de la justicia". "No olvidemos que tenemos siempre esa herramienta para ejercer nuestro poder, y digo esto porque ahora mismo soy muy pequeñito", ha concluido.