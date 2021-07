«Ahora estoy en otra posición, por eso no me faltan ofertas»

El burgalés Mario González salió cedido del Villarreal al Tondela portugués el verano pasado para crecer lejos de casa al igual que ya había hecho en 2019 en el Clermont Foot, de la segunda división gala. Un año después, ha batido el récord anotador en la máxima categoría del club (15), solo se ha visto superado por Gerard Moreno (23) en la tabla de máximos artilleros nacionales del año y es el jugador español con más dianas en una campaña de la máxima categoría portuguesa, superando a Nolito y Rodrigo Moreno (11). Y tras el mejor año deportivo de su carrera, ahora afronta un futuro incierto, pero sobre seguro situado en un escalón superior a los que ha pisado hasta ahora.

Por segunda vez vuelve al Villarreal tras una cesión en el extranjero. Sin embargo, en este año ha habido de por medio una campaña que ha elevado considerablemente su figura.

Pues sí, aunque ha sido un año duro. Hemos sufrido como equipo pero también lo he hecho a nivel personal. No tuve el inicio que me hubiera gustado pero al final haces la valoración general del año entero y estoy muy contento por cómo ha salido todo. Soy el mismo Mario, he mejorado futbolísticamente, como siempre, pero a nivel mediático ha tenido es donde he tenido más repercusión.

Y eso que el inicio de su aventura en tierras lusas no comenzó de la mejor manera.

No empecé nada bien. Al tercer día de llegar me lesioné el abductor, lo que me ha estado dando guerra muchos meses. No acababa de recuperarme, y cuando parecía que salía jugué dos partidos y me contagié de la covid. Luego volví con problemas físicos de nuevo. Tuve que visitar un especialista y tomar decisiones para superar aquello. Ypese a ello, a nivel de fútbol y de goles me ha ido muy bien.

Los problemas físicos también le limitaron en sus inicios con el ‘submarino amarillo’, aunque parece que cada vez tiene más regularidad.

Hay lesiones y lesiones. En Villarreal tuve muy mala suerte. Sufrí lesiones óseas o de ligamentos. Estos últimos años he sufrido lesiones totalmente distintas. Pero había un porqué. Afortunadamente hemos encontrado la solución, parece. Por eso desde enero hasta mayo he podido jugar seguido y a buen nivel.

Gracias a sus 15 goles en liga ha roto varios récords. Ver su nombre en los registros históricos del club o por encima de jugadores españoles como Nolito o Rodrigo Moreno tiene que ser especial.

Cuando llegué allí mi objetivo era llegar a los diez goles... y fíjate. Al final han sido 15 en un equipo de la zona baja de la clasificación. Y hemos sufrido hasta enero y febrero. No es fácil llegar a esa cifra. Eso demuestra la complejidad de lo que he hecho este año. Supongo que costará que vuelva a haber otro que haga lo mismo, mientras tanto estará ahí mi nombre. Yo, encantado.

¿Ha sido la mejor campaña a nivel goleador de su carrera?

Sí. En fútbol profesional sí. Con el Villarreal ‘C’, en Tercera División, también marqué 15 goles... y en juveniles más, pero en fútbol profesional ha sido mi mejor año en ese sentido.

Tras destacar en un equipo de zona baja de la tabla, ¿ha llegado el momento de aspirar a nuevos objetivos en un club algo más ambicioso?

Creo que he dado un salto de calidad y los 15 goles han tenido mucha repercusión tanto en España como en Portugal. Eso me ha puesto en otra posición. A día de hoy soy jugador del Villarreal, tengo un año más de contrato. Hay que hablar muchas cosas tanto con el Villarreal como con otros clubes que preguntan.Al final tomaremos... no sé si la mejor decisión, porque estas cosas nunca se saben, pero la que para nosotros entendamos que sea la mejor.

La posición en la que se encuentra le permitirá un poder de elección del que no disponía el año pasado tras volver del Clermont Foot 63, de Francia.

La realidad es que a día de hoy los pretendientes no faltan. Esa es la verdad. Además hay cosas interesantes, pero al final no solo depende de mí. Hay varias personas que tienen que estar de acuerdo. En las próximas semanas veremos lo que ocurre.

¿Ha hablado ya de su futuro con el técnico del Villarreal, Unai Emery?

No hemos hablado por el momento. Pero seguro que pronto nos pondremos en contacto para ver qué hacemos.

Desde la distancia ha podido vivir alegrías como la vuelta del Burgos CF al fútbol profesional o la primera Europa League del Villarreal.

Además el Clermont Foot ha subido a la Ligue 1. Y el Atlético de Madrid, donde también estuve, campeón de liga. Todo lo que toco lo hago bueno (entre risas). Pero sí que me alegro especialmente por los otros dos. Primero el Burgos, por ser mi ciudad, mi tierra y mi club, que es donde me he formado. He visto el 80 % o el90 % de los partidos. Yel Villarreal porque es mi actual club, porque me han tratado durante nueve años como si fuera un hijo. Y también por todos los amigos.

Tanto desde España como desde Portugal ya se han disparado los rumores en torno a su figura. Suenan el Sporting de Braga, el Sporting de Lisboa... ¿»Qué hay de cierto?

A mí mismo me llegan muchas cosas que son totalmente mentira, pero es evidente que hay buenas propuestas. Principalmente han llegado cosas de otros países como Portugal y Francia, pero también de España. Esas son las ligas principales.

En la Segunda División española también ha sonado su nombre, ¿valora como posible opción dicha categoría?

Yo valoro el nivel futbolístico, no me fijo en la liga. Ahora mismo tanto la Segunda como la Primera División españolas son opciones. Igual que la Primera Portuguesa y Francesa. Hay muchas opciones sobre la mesa, pero no todo depende de mí, así que no hay que ser atrevido. El Villarreal tiene algo que decir.

El equipo de su ciudad, ‘su’ equipo, el Burgos CF, estará en esa Segunda División, ¿es una de esas opciones que están sobre su mesa?

El año pasado estuvimos en contacto, pero no llegamos a ningún acuerdo, y desde entonces no ha habido más conversaciones por el momento.

¿Qué le pide a la nueva temporada? Allá donde esté.

Aunque sea difícil, espero que sea igual que este año. Aunque siempre hay altibajos, yo voy a trabajar para replicar lo que he hecho en Portugal. Veremos cuando acabe la temporada que viene dónde he llegado y lo conseguido. Espero que sea todavía mejor, aunque reconozco que es difícil.