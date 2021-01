La ola de frío dispara la demanda de bombonas de butano

La borrasca Filomena ha dejado temperaturas a la baja históricas y un reguero de nieve por buena parte del territorio peninsular. Es por ello que la demanda de bombonas de butano, elemento indispensable en muchos hogares para cocinar, calentar el agua o la calefacción, se ha disparado como pocas veces. En la provincia de Burgos, según datos aportados a este periódico por la comercializadora Repsol, los picos registrados este enero han llegado a suponer un incremento del 20% en comparación con el mismo mes del 2020. Ya en diciembre las peticiones para renovar las botellas naranjas creció un 10%, un porcentaje que se ha duplicado en plena oleada de frío.

«La gente se cree que se va a quedar sin bombonas y eso no es cierto», apuntan fuentes de Repsol, que aseguran que no contemplan una rotura del stock pero sí admiten que están teniendo alguna que otra dificultad a la hora de acceder a localidades aisladas o con difícil acceso por culpa de la nieve. A nivel nacional la demanda de botellas de gas ha crecido un 40% estos primeros días de 2021, aunque explican que en regiones del este del país como el Levante las peticiones para renovar las gastadas por nuevas han aumentado hasta un 50%. «En horas están desapareciendo unidades que en otras ocasiones estaban en tiendas días», indican. En la provincia de Burgos adelantan que estos problemas no se han producido y califican la situación actual como «controlada».

Sin parar. En la propia capital, los repartidores de la comercializadora están trabajando a pleno rendimiento para atender la demanda generada desde hace semanas, lo que ha obligado a doblar turnos en ocasiones. Además, el temporal también ha provocado retrasos en la llegada de las bombonas hasta las oficinas de reparto, hecho que ya se ha solventado (...).

