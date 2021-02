Soplaré y soplaré y tu casa construiré

En la iglesia de Santa María in Cosmedin, o en la película Vacaciones en Roma si no han tenido la suerte de visitar la Ciudad Eterna, la Boca della Verità espera a los mentirosos. En las casas que construyen Javier Sanz y Carmen Caballero, la ventana de la verdad aguarda a los incrédulos. Frente a la leyenda, ciencia.

La magia de la arquitectura permite que la endeble construcción que en el cuento de los tres cerditos salía volando al primer soplido del lobo aguante tormentas e incendios. ¿Una casa de paja? Una no, muchas. En San Medel, en Cortiguera, en Ircio, en Villasandino y en el Valle de Mena. Pero también fuera de Burgos, en la sierra de Madrid, en Valencia, Cantabria, Álava... donde actualmente desarrolla proyectos el estudio Meta2020.

Aunque parezca una moda asociada al coronavirus, tiene más que ver con una creciente preocupación con la eficiencia energética y los modos de vida respetuosos con el medio ambiente. «Se ha notado el efecto pandemia porque la gente quiere cambiar de entorno. Pero sobre todo la hipoteca energética. La gente está concienciada de que no puede pagar 2.200 euros al año en calefacción», explica el arquitecto Javier Sanz. Y lo puede corroborar Ana. Lleva apenas un año en su casa de paja de San Medel y en el mes con «heladas de menos 7 graditos, he pagado 103 euros de factura, incluida luz, calefacción y agua caliente, claro», explica.De hecho, hasta que se hicieron con el control del termostato, una «friolera» confesa andaba en manga corta por la casa, y descalza, claro, porque tiene suelo radiante. «El día que no sale sol, con tener la calefacción dada un par de horas, suficiente. Porque está muy bien aislada y mantiene mucho el calor. Y eso que soy mucho de airear, me paso el día abriendo ventanas y puertas, más con los dos gatos (adoptados)» que campan por la luminosa casa.

Ese ‘no gasto’ se consigue al combinar los estándares de construcción passivhaus con materiales naturales, en vez de convencionales. «Es como si la casa respirase. Una casa de alta eficiencia energética con materiales de cercanía, de bajo impacto ambiental. Estamos hablado de paja y madera, que son sumideros de CO2, que no han tenido apenas proceso de transformación para la construcción», recalca Carmen Caballero, la otra mitad de Meta2020.

En esta parcela de San Medel descargó un camión con 500 balas de paja procedente de Villaldemiro, suficientes para aislar toda la vivienda, en cuya construcción se ha empleado además madera de Pino Soria, tierra y arcillas burgalesa, cal... «Son todo materiales de cercanía», apunta Sanz.

No hay limitaciones a la hora de diseñar una casa de paja, ni desventajas con respecto a otro tipo de materiales. «En el diseño partimos de la base de proteger muy bien del agua, tanto en el suelo como en la cubierta.Siempre se dice que las casas de paja tienen que tener unas buenas botas y un buen sombrero», por lo que llevan un sobrecimiento de unos 40 centímetros de ladrillo, que permite aislar la paja de las salpicaduras de lluvia. Sí es «muy importante la programación» a la hora de construir, explica Carmen Caballero. «Trabajamos con materiales naturales y hay que tener muy bien ajustadas las fases de construcción» para proteger la paja.

La tramitación de las licencias también sigue el mismo camino que una convencional. Es más, «los técnicos municipales siempre se interesan, porque al fin y al cabo son compañeros de profesión y saben que la tendencia es a aumentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental», apuntan, Tampoco con los colegios de arquitectos. «Cumplen el Código Técnico de la Edificación», recalca.

Con varios trabajos en marcha en Burgos, tienen más consultas de otras provincias, incluso algunas que no pueden atender, desde Francia, Andorra, Cataluña... También les escribe mucho curioso, y personas que se piensan que es más barato edificar con paja. «Si te la construyes tú, con cualquier material, porque el ladrillo o el bloque de hormigón son muy baratos también».En caso contrario, los costes son similares. Y requiere más asesoramiento, porque el desconocimiento de la técnica es mayor.