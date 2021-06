Jesús Gómez, seria duda para el Campeonato de España

Jesús Gómez y Dani Arce son dos de las grandes opciones para que el deporte burgalés esté presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero para que el sueño de ser olímpicos se convierta en una realidad, antes ambos tienen que definir su clasificación. Arce lo buscará el próximo fin de semana en el Campeonato de España, pero Gómez es seria duda a causa de una lesión, así que dependerá del ranking para acudir a la cita nipona.

El vigente campeón del 1.500 metros en pista cubierta y bronce en el último Nacional al aire libre sufrió una microrrotura en el sóleo de su pierna derecha el 6 de junio en lo que fue su última carrera, disputada en Hengelo (Países Bajos). Este hecho le ha obligado a interrumpir sus planes: «De momento me estoy recuperando. Ahora mismo no estoy entrenando. En el caso de que finalmente vaya al Campeonato de España, aunque lo pongo en duda, está claro que no llegaría en condiciones normales», confiesa el burgalés.

