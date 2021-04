955 personas participan en la consulta de la calle Vitoria

Un total de 995 personas han participado en la consulta realizada por el Ayuntamiento para conocer la opinión de los burgaleses sobre las tres propuestas de intervención en la calle Vitoria, en Gamonal. De ellas, 747 votos han sido en Gamonal y 208 en el resto de barrios. El alcalde, Daniel de la Rosa, ha dado a conocer hoy los datos junto a Vicente Marañón y Adolfo Díez y ha reconocido la baja participación en la convocatoria. De la Rosa ha anunciado que se parará para replantear el proyecto en colaboración con los colectivos implicados. "Reflexionaremos y valoraremos las opciones para acertar en el proyecto", indicó.

Las tres alternativas tienen como objetivo ganar espacio para el peatón. La primera tiene un carril por sentido y un carril bici en los números pares y un coste de 7,2 millones. La segunda alternativa prevé mantener dos carriles en dirección al centro y uno para subir a Gamonal. El carril bici discurriría por la acera de los números impares y se crearía una rotonda (ademas de la de Derechos Humanos) en la confluencia de la calle Vitoria con Santa Bárbara. El coste es de 6,2 millones. La tercera opción solo permite la circulación de vehículos por este tramo de la calle Vitoria en dirección al centro. Tendría dos carriles y el derecho se reservaría para el transporte público (autobuses y taxis). La complejidad de esta opción radica que habría que usar la calle Santiago para subir a Gamonal. Su presupuesto es de 7,5 millones.

Detalles de la encuenta:

Número de Participantes

·Usuarios registrados en la Plataforma: 1.320

·Usuarios verificados (que pueden participar): 1.152

Los usuarios que no se han “verificado” (168), son usuarios que no han accedido o superado el contraste de datos en padrón, ya sea porque no estuvieran empadronados en Burgos o porque hayan decidido no seguir adelante con el proceso.

De los usuarios verificados:

·Han participado (eligiendo alternativa): 955

·Quedando sin participar: 197

Es decir, se han registrado un total de 955 “votos”, que se han repartido del siguiente modo:

·GAMONAL: 747 VOTOS

·RESTO DE BURGOS: 208 VOTOS

La elección más apoyada en todos los casos ha sido la “Alternativa número DOS”, con los siguientes resultados:

·En PRIMER LUGAR LA ALTERNATIVA 2:

• Con el 59,04% de los votos en Gamonal y el 41,35% en el resto de Burgos.

·En SEGUNDO LUGAR LA ALTERNATIVA 1.

• Con el 27,17% de los votos en Gamonal y el 29,81% en el resto de Burgos.

·Y EN ÚLTIMO LUGAR LA ALTERNATIVA 3.

• Con el 13,79% de los votos en Gamonal y el 28,85% en el resto de Burgos.

EL RESULTADO CONJUNTO DE LOS 2 PROCESOS DE PARTICIPATIVOS ES:

·ALTERNATIVA 2: > 55,18%

·ALTERNATIVA 1: > 27,75%

·ALTERNATIVA 3: > 17,07%

EDAD DE LOS PARTICIPANTES

La edad media de los usuarios verificados es de 44,7 años, es decir, 45 años aproximadamente. Por tramos de edad, los participantes de mayor edad (Mayores de 60), superan a los más jóvenes (menores de 30), siendo estos los resultados obtenidos:

·ENTRE 30 y 60 años el 64,19%

·MAYOR DE 60 AÑOS EL 18,43%

·MENORES DE 30 AÑOS EL 17,38%

RESULTADOS POR GRUPO DE EDAD

·ALTERNATIVA 2:

• MENORES DE 30 > 74,70%

• ENTRE 30 Y 60 > 53,34%

• MAYORES DE 60 > 43,18 %

·ALTERNATIVA 1:

• MAYORES DE 60 > 34,66 %

• ENTRE 30 Y 60 > 29,53 %

• MENORES DE 30 > 13,18%

·ALTERNATIVA 3:

• MAYORES DE 60 > 22,16 %

• ENTRE 30 Y 60 > 17,13 %

• MENORES DE 30 > 11,44%

RESULTADOS POR GÉNERO

Se aprecia una ligera mayor participación masculina, siendo en el género masculino el 52,25% y en el femenino el 47,75%.

En todo caso, el resultado más apoyado, lo ha sido en ambos grupos.

·ALTERNATIVA 2

• GÉNERO FEMENINO > 63,82%

• GÉNERO MASCULINO > 42,29%

·ALTERNATIVA 1

• GÉNERO MASCULINO > 29,86

• GÉNERO FEMENINO > 26,32%

·ALTERNATIVA 3

• GÉNERO MASCULINO > 23,65%

• GÉNERO FEMENINO > 9,87%