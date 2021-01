Colores didácticos en Aranda

Los alumnos de dos centros escolares arandinos se encontraron una grata sorpresa en su vuelta a las clases tras el último periodo vacacional. Uno de los muros laterales del Colegio Santa Catalina acoge a tres nuevos ‘inquilinos’, dos humanos y uno mítico, mientras que la zona de entrada para los alumnos de Infantil del Colegio Fernán González se ha poblado de animales de la fauna ibérica que han dejado sus huellas por todo el suelo. Todo ello en unos murales creados por Nano Lázaro, el artista ribereño que ha plasmado de nuevo su particular arte en estas obras.

«Para el mural de Santa Catalina me pidieron que la temática fuese la amistad y la diversidad, así que lo diseñé con dos niños, chico y chica, reflejando distintas razas y con el dragón rosa que les acompaña en sus juegos», relata Nano Lázaro, antes de confesar que es un trabajo que le ha costado más de lo que pensaba, porque no pudo meter la grúa y porque «tenía las limitaciones de diseño de las ventanas que hay en la pared, que he tenido que integrarlas».

En el caso del Colegio Fernán González la temática es muy diferente. «En principio, desde la AMPA me pidieron que hiciese algo para cubrir lo que había pintado en el suelo, pero luego se vinieron arriba y lo completamos con los dos murales, uno recreando un huerto ribereño, con su cepa de tempranillo y todo, y otro con los animales para darle continuidad al diseño del suelo», explica el autor.

Colores didácticos

Los grafismos y colores del suelo representan a cada uno de los animales que aparecen en el mural frontal, «todos de la zona, además del lince, que no es muy de la Ribera pero es ibérico», y sus huellas marcan las filas en las que se colocan los alumnos para entrar ordenados al centro por aulas.

«Es una forma diferente para que los niños se identifiquen con el animal que le corresponde a cada clase», explica Lázaro, que reconoce que este trabajo le costó menos porque «al estar a cubierto me he podido librar de los vientos y los fríos».

Dos nuevas obras para llenar de color y toques didácticos con la firma de un artista local.