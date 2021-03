La economía burgalesa resiste tras un año de pandemia

Ha pasado un año desde aquella imagen de las calles y los polígonos industriales de Burgos sin vida, totalmente vacíos. Aquella pandemia venida de China y que dio el salto a Italia y desde allí a toda Europa y al resto del mundo arreciaba en la economía provincial el 14 de marzo de 2020 paralizando en apenas unas horas a más de 10.600 empresas y a 143.500 trabajadores. Sin movilidad posible, todos los sectores echaron el freno, saltaron todas las alarmas en los consejos de dirección y en apenas días se activaron 5.570 ERTEcon 26.500 trabajadores afectados para contener una situación nunca vivida. Las fronteras exteriores y provinciales se cerraron, el comercio cesó -también el electrónico- por miedo a los contagios de puerta a puerta y en las cadenas de producción de alimentos se desató una carrera contrarreloj para mantener a toda costa la cadena básica de suministro de unos supermercados en estado de pánico.

Hubo industria que se reconvirtió en semanas en fabricante de equipos de seguridad para los sanitarios o elaboradores de hidrogeles, se agotó el metacrilato para construir mamparas de protección y el teletrabajo y la comunicación a través de la pantalla del ordenador irrumpió como un tsunami en todos los hogares cambiando -quizá para siempre- la manera de entender la vida laboral y familiar.

Poco a poco, a golpe improvisado de decreto, se reactivó una red de actividades, servicios y bienes básicos que permitió ir recuperando la normalidad y que visualizó algo muy importante: la diversidad industrial de Burgos, su internacionalización y la capilaridad de todo su sistema productivo. Muchos, grandes y pequeños, como fabricantes, proveedores, transportadores o mantenedores, fueron conscientes de su condición esencial y ese convencimiento ayudó a una sólida recuperación de la economía fabril, con lo que eso supone para una provincia en el que el 30% de su PIB descansa en este sector.

movilidad. Todo lo contrario ocurrió con aquella economía terciaria que trabaja al calor de la movilidad de las personas. Para el turismo y el comercio la pandemia ha supuesto un cambio de un calado cuya dimensión es aún difícil de cualificar un año después, aunque es seguro que 2020 marcará un nuevo ciclo. La hostelería está noqueada tras meses sin actividad o con aforos muy limitados; el comercio ha visto cómo los confinamientos han reducido las ventas y -quizá lo que más preocupa- han cambiado radicalmente los hábitos de consumo. De hecho, el cierre de locales a pie de calle es tan extraordinario como los crecimientos de hasta un 40% en las compras por internet, crecimientos que se mantienen pese a que las tiendas han reabierto sus puertas.

Las limitaciones a la movilidad y a la reunión de personas -que se han sostenido en el tiempo mientras la presión no cesa en las UCI de los hospitales- han castigado sin piedad al turismo y a todo el transporte de viajeros, la cultura, el patrimonio, la gastronomía, el arte, el espectáculo y el ocio que lo rodea. La cruz de la economía burgalesa está en todos aquellos sectores paralizados a golpe de decreto y en toda la industria que les abastece. Ni han contado con ayudas directas y ágiles, ni han tenido posibilidad alguna de reconvertirse para intentar sobrevivir durante los últimos doce meses.

Este es, básicamente, el relato que permiten las estadísticas de este periodo extraordinario, el contraste de la fotografía de febrero de 2020 y de febrero de 2021. En doce meses, si atendemos a los balances de la Seguridad Social, se han perdido una media de 4.435 empleos, aunque 6 de cada 10 de los desaparecidos se los reparten la hostelería (que ha sacrificado un 16,5% de sus afiliados, tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos), el comercio (-2,5%) y las actividades artísticas (-17,3%).

La industria manufacturera cede 718 empleos como media, pero estos solo suponen un 2,3% de los 30.919 que se contabilizaban cuando el coronavirus estaba a punto de desatarse.

Y es que, y no sin dificultades, la industria burgalesa ha ido recuperando la normalidad pese a las sucesivas oleadas de contagios, lo que no quiere decir que no persistan grandes incertidumbres ante la prolongación de la crisis sanitaria, lo imprevisible de la pandemia y las dificultades para trazar un horizonte despejado.

En las páginas de Diario de Burgos se ha dado noticia de más de una treintena de nuevos proyectos con inversiones importantes y de creación de empleo. La logística -reforzada tras los confinamientos- es protagonista de una parte de las novedades, aunque también hay una importante reacción de la industria alimentaria, la química y la automoción, que continúa esta última con su reconversión hacia la nueva movilidad sostenible. A estos ámbitos habría que sumar todos aquellos proyectos vinculados al desarrollo de las energías renovables -eólicos y fotovoltaicos- que suponen varios cientos de millones de euros de inversión comprometidos en el Burgos rural.