Unicaja o Manresa acompañarán al Hereda San Pablo en la Copa

El Hereda San Pablo ya conoce a seis de los siete equipos que lucharán por la Copa del Rey 2021 a partir del próximo 11 de febrero. Los burgaleses son los únicos debutantes y la mayoría de sus adversarios son habituales en el ‘torneo del KO’. Es más, el único que no ha levantado el título es el Iberostar Tenerife. El resto ha ganado la Copa, al menos, en una ocasión.

El palmarés y el presupuesto de los participantes habla de la exigencia del trofeo más atractivo del baloncesto nacional. El Real Madrid, vigente campeón, no faltará a la cita, como tampoco lo harán el Barcelona ni el Valencia Basket. Esas son las únicas tres escuadras que no se han ausentado nunca en las últimas cinco ediciones.

También suele ser un fijo el Baskonia, que ha vuelto a clasificarse después de la decepción que supuso no lograr el billete el curso anterior. Precisamente, el San Pablo se jugará con los vitorianos ser cabeza de serie en el sorteo. Necesita ganar en la cancha del Betis y que los alaveses caigan en casa del Unicaja.

Este último será un duelo realmente interesante porque los malagueños todavía no están clasificados. Tienen que ganar al Baskonia para depender o sí mismos o, si no, esperar a que el Manresa no venza al Barcelona.

Entre ambos se decidirá la octava y última plaza, una vez que el UCAM Murcia quedó descartado de la pelea al aplazarse los dos encuentros que le quedaban de la primera vuelta por varios casos de coronavirus en su plantilla. El pasado fin de semana no pudieron jugar ante el Manresa y este no lo harán contra el Real Madrid.

No cabe duda de que los pimentoneros se han visto perjudicados por esta circunstancia, de la que el gran beneficiado es el Unicaja. La ACB era consciente de que este escenario se podía dar, por lo que los clubes votaron que no se tuviera en cuenta el número de victorias, como en otra ocasiones, sino que se mirase al porcentaje de partidos ganados y perdidos. De ese modo, se explica que el Manresa, al haber jugado un duelo menos, consiga el pase antes que el Unicaja en el caso de que se produzca un empate a nueve triunfos.

Evolución constante. La clasificación para la Copa del Rey es la guinda en el crecimiento constante del proyecto burgalés. En la campaña 2017/18, logró el difícil reto de la permanencia y, por aquel entonces, la Copa parecía una quimera. Un año más tarde, selló su billete para disputar torneos europeos y el curso pasado se ‘coló’ en un atípico play off de la Liga Endesa y llegó hasta semifinales. La Copa se le resistió por la sorprendente victoria del Bilbao Basket en el Palau Blaugrana, ya que, pese a quedar octavo, fue el Unicaja, anfitrión del torneo, el que ocupó su lugar. Esta temporada se lo había planteado como uno de los objetivos y, finalmente, lo logró con holgura. Se confirmó de manera matemática el pasado sábado, pero llevaba ya varias jornadas con un balance que invitaba a ser optimista.

Tres novedades. Respecto a la edición de 2020, habrá tres cambios seguros por la clasificación del Joventut, el Baskonia y el San Pablo, que ocuparán los puestos del Zaragoza, el Andorra y el Bilbao. En el caso de que el Manresa dejara fuera al Unicaja, serían cuatro las novedades respecto al curso anterior.

Estos clubes más modestos, quitando al Baskonia, son invitados ocasionales en la fiesta de los ‘grandes’. A parte de los ya citados, solo el Gran Canaria y el Fuenlabrada fueron capaces de clasificarse en el último lustro. También participaron el Obradoiro y el Estudiantes, pero lo hicieron por su condición de anfitriones.