Garuba y Tavares llevan al Real Madrid a la final

El Real Madrid jugará la final de la Liga Endesa después de superar (80-77) este jueves al Valencia Basket en el tercer y definitivo partido de semifinales, celebrado en el WiZink Center de la capital, donde Usman Garuba (16 puntos y 14 rebotes) y Walter Tavares marcaron la diferencia.

Los de Pablo Laso, quien mandó a su equipo a su novena final liguera en 10 años y se convirtió además en el entrenador blanco con más victorias (596), se medirán al Barça o el Lenovo Tenerife en una final que también será al mejor de tres partidos y que empezará el domingo en Madrid. El Valencia, que buscaba el último escalón por tercera vez, falló en los últimos ataques.

El primer cuarto había marcado la tendencia de los dos primeros partidos, y ni Madrid ni Valencia quisieron ir a remolque en el tercero. Así, la batalla quedó servida desde el pitido inicial, donde los locales tiraron de Garuba, un Taylor renacido a tiempo y Causeur y los visitantes respondieron con fondo de armario.

La rotación, escasa en los blancos por las lesiones pese a recuperar a Abalde, quien al final no jugó, y Llull a última hora, ayudó más a los 'taronja', empezando por Prepelic. Los triples mandaron en el inicio, con uno de Llull para dar mínima renta a los suyos sobre la bocina del primer acto (22-18). El '23' entró mientras Alocén se dolía de un golpe.

Las defensas tenían margen de mejora igual que los porcentajes de acierto. Rudy y Porier encadenaron canastas y Garuba rubricó su gran primer tiempo para mantener a los de Laso por delante al descanso (42-39). El Valencia, con Vives y Kalinic, siguió en la pelea aunque nunca por delante y en la reanudación volvió despistado atrás.

Una antideportiva de Garuba despertó a los Ponsarnau, con un triple lejano de Williams y liderados por Prepelic (44-44). Tavares también se puso las pilas, una batería de sobrado funcionamiento en Garuba, para seguir con el toma y daca. Era la tónica del desempate, pero el Madrid apretó con Tavares en la reanudación.

El gigante de Cabo Verde terminó de entrar en calor en el tercer cuarto, a base de tapones y acciones de ataque, eclipsando a Dubljevic y Kalinic y afianzando el dominio blanco en el rebote. Además, Llull volvió a liderar y el Madrid abrió brecha (59-50). Un triple de Sastre, el primero del cuarto, dio aire al Valencia.

Los 'taronja' tuvieron paciencia y el Madrid no logró aguantar la renta, aunque en el inicio del último cuarto Llull insistió para los locales con dos triples. Los de Laso se encontraron con el problema de las faltas, muy pronto en bonus, pero el Valencia no supo aprovecharlo. La remontada no llegaba para los de Ponsarnau y en los minutos decisivos el aro se hizo muy pequeño.

Kalinic aguantó el cuentagotas con el que sumaba el Valencia pero un triple de Garuba, aunque luego pecó regalando uno a Tobey, los rebotes y la defensa tanto suya como de Tavares hicieron que el reloj corriera a favor de los blancos. El Madrid, con el público en el Palacio, se quedó el billete a una nueva final con Laso.