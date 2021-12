Investigan si una banda de mujeres del Este roba en pisos

No se trata de una oleada de robos de viviendas, porque a la Comisaría por el momento han llegado dos denuncias, pero sí que existe un patrón común que vincula ambos hechos: la presencia, según los testigos, de un trío de mujeres del Este -croatas se aventuran algunos a asegurar- que se cuela en bloques de pisos del centro en busca de puertas vulnerables que tirar abajo con facilidad. Después, una vez dentro, se mueven a sus anchas en busca de objetos de valor de pequeño tamaño, joyas principalmente. Curiosamente, dejan la casa bastante ordenada, aunque las víctimas sí detectan que les han revuelto armarios y cajones.

Uno de los asaltos denunciados se produjo en el paseo de la Audiencia, por la tarde. La banda de cacos -parece que un trío de ladronas, aunque la Policía Nacional no confirma tal extremo- accedió a un portal y subió por las escaleras con el objetivo de encontrar una puerta que opusiera escasa oposición para ser forzada. Hasta que dieron con una y, de una patada, la abrieron y accedieron al interior. No hicieron ningún destrozo y revisaron los muebles donde en teoría podían guardarse efectos de valor, hasta que dieron con ellos, solo joyas. No tocaron ni electrodomésticos ni aparatos eléctricos de pequeño tamaño (...).

