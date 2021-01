Voces que nutren el cuerpo y el alma

2020 lo pasó en blanco a nivel de conciertos de gran formato. Su última actuación como tenor fue en la gala de Navidad que realizó el 29 de diciembre de 2019 en el Teatro Principal. Desde entonces, sus opciones en la lírica se han quedado sin público al reducirse los aforos de los recintos culturales. Este parón que aún no ha acabado Ignacio Prieto lo ha aprovechado para grabar un EP digital con cuatro temas. «No he optado por un largo porque también supone una mayor inversión y he preferido tomármelo con calma ante lo que será también un complicado 2021. De momento he aprovechado esta pausa sin conciertos porque quería recuperar el estudio, seguir aprendiendo y, de paso, echar una mano», subraya.

Lo de tomarse la grabación como un aprendizaje lo hizo con sus dos trabajos anteriores y con Vincerò (Venceré)no iba a ser menos: «Ya tocaba entrar a grabar. Cada cierto tiempo el cuerpo te pide registrar los progresos porque vas aprendiendo cosas nuevas, vas cantando no voy a decir mejor sino diferente, y siempre que entras en un estudio es como una radiografía: allí no hay dónde esconderse, los fallos se ven y también los progresos, es una forma de auto diagnóstico, de ver en qué estado está la voz, el resultado de los ejercicios, etc.», subraya el cantante.

Desde que dio su primer concierto en Burgos en 2015 su voz, reconoce, «progresa adecuadamente» junto a una auto exigencia que cada día es mayor: «Cuanto más estudias, peor crees que lo haces. Te perdonas menos los errores y cuando escuchas lo anterior, te das cuenta de dónde se puede mejorar porque siempre hay cosas que limar. No aspiro a ser el mejor tenor del mundo, pero aspiro a no ser de los peores».

Con el examen hecho y el disco grabado surgió la oportunidad de colaborar solidariamente, como ha hecho en otras ocasiones (apoyó a Autismo en Burgos en 2015 y en Zaragoza lo hizo con los damnificados de un terremoto en Ecuador). En este caso la recaudación que consiga por las ventas del disco durante todo 2021 irá a parar a FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos. La campaña la ha llamado Voces solidarias 2021 y nada más proponérselo a la federación, el banco de alimentos empezó a promocionarlo en sus propias redes. Esa difusión más la calidad del disco le ha hecho colocarse esta semana entre los diez compactos más vendidos de música clásica en Amazon.

Vincerò incluye cuatro temas: Ave María, de Schubert; Agnus dei, de Bizet; Adeste fideles, grabado en directo durante la pequeña actuación que hicieron durante el pregón de Navidad este año en la Catedral, y Nessum dorma, aria de la ópera Turandot, de Puccini.

Nessum dorma lo ha elegido porque su halo de esperanza y por tratarse de «un aria representativa a la que quería volverme a enfrentar en un estudio incorporando lo aprendido». En cuanto al resto, incluida la grabación en la Catedral junto a la pianista Marta Vela, autora del libro Las nueve sinfonías de Beethoven, se debe a la elección de un repertorio «más espiritual», alejado de las óperas y zarzuelas que suele interpretar.

Para colaborar con FESBAL e Ignacio Prieto basta con comprar las canciones en las plataformas digitales o mediante las reproducciones en streaming. A la campaña se puede hacer a través de las redes de FESBAL o del tenor o en su web: www.ignacioprieto.net.