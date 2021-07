Indemnización por un golpe en un vial junto a Hipercor

El lamentable estado en el que se encuentran el conjunto de los viales de acceso y de salida de Hipercor ha provocado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 haya condenado al Ayuntamiento de Burgos a indemnizar a un motorista que impactó contra uno de los enormes baches que salpican esta carretera y cuyo impacto produjo importantes desperfectos en la rueda delantera del vehículo. Quizá lo menos trascendente del fallo son los 783 euros que tendrá que abonar el Consistorio ya que la cantidad se queda en una anécdota al no haberse producido, afortunadamente, una desgracia personal.

No deja de ser significativo también que en la sentencia se refleje que el Ayuntamiento no pudo demostrar que el lugar en el que se produjo el accidente, «en el acceso desde la carretera de Hipercor hacia la calle La Ventosa», no es de su titularidad.

En el fallo se explica que el Ayuntamiento se limita a afirmar que no es el propietario de esa vial «desconociendo, porque no se tienen datos, quién es el titular». Entiende el juez que esa mera afirmación «no es suficiente en tanto que debía de haberse acompañado de una explicación más concreta y detallada y de una prueba que lo avale». Porque en caso contrario se impide al demandante «rebatir» estos argumentos o incluso dirigir la reclamación de responsabilidad patrimonial «ante otro sujeto diferente».

Porque además de esa falta de pruebas, el magistrado sí da valor a la declaración que hicieron los policías locales que estuvieron en el siniestro y que manifestaron, «sin ninguna duda al respecto, que el lugar en el que ocurrió el siniestro es vía pública (calle)» ya que la rotonda que hay antes del túnel «es de titularidad municipal».

El Corte Inglés también dejó constancia en un informe que «la vía en la que ocurrió el accidente» no es suya ni ellos han construido la rotonda que existe en la parte izquierda del vial. Otra cosa habría sido si el siniestro se hubiera producido en la prolongación de la carretera que va hacia Hipercor (en línea recta) ya que ahí la empresa ha reconocido siempre que es su titular. Hasta el punto en que en este momento se está trabajando en su cesión al Ayuntamiento.

Lo que no se discute es la necesidad de arreglar todo ese entorno.