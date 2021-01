La Red de Ciudades Machadianas rechaza la entrada de Burgos. El Ayuntamiento, tras su aprobación en Pleno, había solicitado el ingreso en este club con el importante Fondo Machadiano que custodia la Institución Fernán González (manuscritos, cartas, fotografías y otra documentación donado por la viuda de Manuel Machado, Eulalia Cáceres) como pasaporte. No ha sido suficiente. La junta directiva considera que Burgos no forma parte de la biografía del poeta, aunque sí reconoce la relevancia de ese patrimonio de la academia burgense y la invita a ella a integrarse como entidad asociada, una nueva figura cuyas atribuciones están por perfilar.

La concejala de Cultura, Rosario Pérez Pardo, trasladó en el consejo del IMC las razones esgrimidas para este rechazo. Lee textualmente la carta remitida: «El Ayuntamiento no puede ser socio al no formar parte la ciudad de Burgos de la biografía de Antonio Machado, por lo que tampoco fue sede temporal en la que escribiera parte de su obra ni ha sido objeto de inspiración poética». Una resolución que no se plantean recurrir. «La idea era buena, pero si no nos quieren tampoco podemos alegar nada. Es algo privado, si fuera público, podríamos insistir», justifica la edil.

La pelota está ahora en el tejado de la Fernán González. Su director, José Manuel López-Gómez, apunta que decidirán si aceptan o no cuando conozcan cuál sería su papel. No quieren ser un mero florero. «Debe contar con un peso específico, formar parte de las asambleas, conocer los proyectos y tener voz sobre ellos para, como un segundo paso, participar en los mismos», destaca e insiste que el empeño de la Academia es «poner en valor el legado de Machado en Burgos de todas las formas posibles».