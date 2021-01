Burgos se libra de pagar 4,5 millones a AENA por el suelo

La Justicia ha dado una alegría al Ayuntamiento de Burgos con el fallo de la Audiencia Nacional en el que considera que la deuda de la ciudad con AENA por las expropiaciones de los terrenos del aeropuerto de Villafría ha prescrito. Y la cantidad no es para nada desdeñable, 4,5 millones de euros. Sin embargo, la Junta de Castilla y León y la Diputación sí que tendrán que abonar cada una cantidades similares a la Agencia Española de Navegación Aérea. ¿Por qué esta diferencia de trato? Porque el Consistorio capitalino alegó que su deuda había prescrito y los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo estiman que la empresa pública no ha acreditado la notificación de requerimiento de dicha cantidad al Ayuntamiento. «El documento aportado acredita que se expidió la solicitud pero no que llegara a su destino», razona el tribunal en una resolución que puede ser recurrida ante el Supremo.

El origen de esta sentencia hay que buscarlo en el año 2007, en concreto en el 30 de noviembre, fecha en la que se firmó el acuerdo por el que el Ministerio de Fomento expropiaba 144.637 metros cuadrados adicionales a los que fueron objeto del convenio de 2004 para la construcción del aeropuerto, y Junta, Ayuntamiento y Diputación asumían el coste de las expropiaciones. La administración regional, un 34% y las otras dos, el 33% cada una.

En un principio la cantidad no parecía que iba a ser demasiado elevada, pues el Jurado Provincial de Expropiaciones fijó el precio en 1,70 euros el metro. Ante el recurso de los dueños del suelo, presentado por los abogados Manuel y Javier Martín Saiz, el TSJ lo mantuvo. El problema vino cuando en 2011 el Tribunal Supremo estimó que esos terrenos no podían ser valorados como rústicos sino como urbanizables, dado que el aeropuerto no podía considerarse una infraestructura supramunicipal sino un elemento que contribuye a crear ciudad. El precio se disparó hasta los 38,43 euros, 22 veces más, lo que elevó el coste total de las parcelas a 15 millones de euros.

AENA adelantó esa cantidad a los dueños del suelo, pero las tres administraciones debían restituirle el dinero. La Agencia les ha reclamado los importes, pero la Junta estimó que no debía abonar 4.758.000 euros, sino 73.000 menos; la Diputación, en lugar de 4.618.000, 71.000 menos, y fue el Ayuntamiento el que alegó la inadmisibilidad del recurso judicial por inexistencia del acto impugnado y por prescripción. El Consistorio de la capital reconoció «haber recibido las reclamaciones de septiembre de 2009 y de marzo de 2017, por lo que se habrían superado los 4 años de plazo que marca el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria».

Así, el fallo señala que «nada acredita AENA sobre el hecho de que se hayan producido hechos que interrumpan la prescripción, de tal forma que la carga de probar los mismos no ha sido cumplimentada por la empresa pública». Como prueba, presenta «un documento en el que se acredita la notificación al Ayuntamiento de dicho requerimiento, pero solo demuestra que se expidió la mentada solicitud, pero no que llegara a su destino», concluye la resolución de la Audiencia Nacional.