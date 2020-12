Volver a comer caliente

Antonio se baja de su camión relamiéndose: hoy va a comer caliente. Puede parecer una tontería, ya ven, comer caliente, sentado a una mesa, relajado. Pero durante meses, este hecho cotidiano le estuvo vetado en casi todos los sitios.Para alguien que se pasa fuera de casa entre el domingo y el viernes no es magro el botín. Antonio Cacicedo, natural de Cantabria, es transportista. Y en los últimos meses, comer en ruta para quienes viven al volante se ha convertido en un tormento. «En este país se han portado muy mal con nosotros», zanja serio desde la puerta de su camión, que ha aparcado en el área de servicio de La Brújula, donde hoy -el reportaje se realizó el jueves- va a comerse un menú como Dios manda, harto de haberse pasado jornadas y jornadas calentándose botes de fabada, por ejemplo, en el microondas que lleva en la cabina. «Ha sido duro. Aquí se ha hecho muy mal. Había gente en la carretera dispuesta a abrir su negocio y no le han dejado. Y ya no solo por nosotros, también hay quienes conducen ambulancias, camiones de bomberos, patrullas de Policía o Guardia Civil.Hemos sido esenciales pero nos han dicho: hala, buscaos la vida», subraya.

Ya no sólo se trata de comer o cenar de fundamento. Es que la parada constituye un ritual: uno se baja del camión, estira las piernas, pega la hebra con el camarero que le atiende o come en la misma mesa con otros conductores que, como él, se encuentran a cientos de kilómetros de casa.Y charla. Y se relaja. «Es que no somos un volante. Sales, hablas con la gente, porque todos nos conocemos y muchos llevamos toda la vida en este lío», apunta. Él cumplirá en breve tres décadas recorriendo España y países de Europa con un camión. La malhadada pandemia torció el paso de este sector. «España se ha portado muy mal. Nos ha dejado sin servicios. Podían haber dado la opción de dejar abrir aunque fuera para darnos servicio a quienes trabajamos en la carretera».

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)