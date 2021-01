El despacho llega y la Presidencia espera

No se puede decir que el nuevo despacho del vicealcalde, Vicente Marañón, sea, salvo por las inmejorables vistas desde la cuarta planta del Fórum Evolución, un alarde de lujos. Él mismo bromea con el hecho de que las banderas que el área de Protoloco trajo de los Almacenes Municipales «deben ser de la época de Mariano Jaquotot» regidor de la ciudad hace ya más de medio siglo. El escudo constitucional lo desmiente, aunque a la vista está que los mástiles, inestables y frágiles, han sido testigos de durante décadas de la vida municipal.

El escritorio en forma de ‘L’ se ha improvisado con dos mesas que en tiempos mejores se utilizaban para los catering de los eventos del Fórum, la silla se ha tenido que coger prestada de la zona de recepción (ahora sin actividad), se ha formateado un ordenador para el nuevo número 2 del Ayuntamiento y la decoración se limita a una fotografía de los Reyes como la que preside el Salón de Plenos y a un trípode que se ha traído el vicealcalde de su casa y donde el día menos pensado colocará un telescopio.

¿Por qué en el Fórum? Explica que «ni en la Alcaldía ni en el edificio de los grupos municipales había espacio» y en este último «a veces no hay ni cobertura para el teléfono». Y aunque buena parte de su tiempo lo está pasando en el Número 1 de la Plaza Mayor, departiendo con el alcalde en las últimas fechas sobre el Presupuesto o el segundo Plan de Crisis, también quiere estar cerca de los trabajadores de la Sociedad de Promoción.

Pese a que hace casi tres meses que el PSOE y Cs conformaron el bipartito, lo cierto es que aún no se han dado los pasos para modificar los estatutos de la Sociedad de Promoción para que Marañón sea su presidente. Hace un par de semanas que lo empezaron a mover y el secretario general del Ayuntamiento les anticipó que los cambios podrían tardar casi otros dos meses hasta hacerse realidad. Cabe recordar que, más allá de la vicealcaldía y de la coportavocía, la única responsabilidad ejecutiva que asumió el líder de Cs (a regañadientes) fue capitanear la empresa municipal y la concejalía delegada de Industria (históricamente sin demasiado recorrido).

Marañón es consciente de que Promueve no carbura y de que ha recibido en herencia un caramelo envenenado. Aunque no es presidente por derecho, afirma que ya ejerce «de facto» y una de las primeras decisiones que ha adoptado es cambiar el organigrama de la cúpula técnica. Ya les ha dicho que no le temblará el pulso si hay que tomar medidas drásticas y, por de pronto, ha roto ya esa especie de bicefalia que existía para que el director de proyectos sea el «director» y la persona encargada de llevar a buen término las estrategias del consejo; y que la directora gerente, persona que pidió que se cesara cuando estaba en la oposición, se quede como «gerente», sin más, y asuma, exclusivamente, el liderazgo administrativo y de asesoramiento jurídico. Estos cambios se ratificarán también con la modificación de los estatutos.

Estrategia. Al hablar sobre el futuro de Promueve, Marañón detalla que trabajará en tres grandes ejes: el turismo, la industria y la logística.

En el plano industrial y logístico se trata de atender las necesidades de las empresas ya instaladas y se llamará a las puertas de otras de sectores en expansión para invitarlas a ubicarse en Burgos. Desde el punto de vista turístico la promoción de cara al verano, cuando se prevé que la pandemia afloje, es la prioridad en el corto plazo.