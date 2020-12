Sin muertos y 60% de heridos menos en la N-I y AP-1 gratis

Es cierto que el fin de los peajes ha llevado más tráfico y, por tanto, más retenciones -este año no, por la reducción de la movilidad a causa de la pandemia- a la autopista, pero el corredor Burgos-Miranda ha ganado en seguridad para los usuarios, que es lo importante. Han transcurrido más de dos años desde la liberalización y en este tiempo no se ha registrado ningún fallecido en accidente de tráfico ni en la N-I ni en la AP-1. Y no solo eso, en ambas vías los heridos graves han caído en un 60%, según detalló el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Sergio Vázquez Torrón, a una pregunta de la diputada socialista burgalesa Esther Peña.

El balance desde el alzamiento de las barreras no puede ser mejor, a pesar de que la infraestructura ha de adaptarse a su nueva condición de autovía. En este sentido, Vázquez Torrón recordó que hay en redacción «dos anteproyectos de adecuación y mejora» para llevar a cabo un tercer carril y más salidas y entradas a los pueblos.

El trasvase del tráfico, tanto pesado como ligero, desde la carretera a la doble vía ha repercutido en una mayor seguridad en todo el corredor, pues hay que recordar que se cobraba una media de unos ocho muertos anuales.

