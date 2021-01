Solo 334 negocios pide la devolución de la tasa de terrazas

Cada año, el Ayuntamiento cuantifica alrededor de 600 los establecimientos de la capital que colocan una terraza en la vía pública. En 2019, sin ir más lejos, fueron 647 los veladores que obtuvieron permiso para sacar mesas y sillas a la calle para atender a su clientela al aire libre. Sin embargo, sorprende que solo 334 locales hayan solicitado que se les devuelva el dinero que pagaron en 2020 por la instalación de los veladores y que el Ayuntamiento se ha comprometido a reintegrarles tanto por el periodo de la primera ola de la pandemia en el que se les prohibió abrir al público y tras la entrada en vigor a principios de septiembre de la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula esta tasa.

Cabe recordar que el Ayuntamiento no reintegra de oficio el dinero que se pagó a principios de 2020 (es en ese momento cuando se gira la tasa). Este modo de actuar no se supo hasta el pasado mes de noviembre cuando el concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, detalló que el ingreso solo se efectuaría después de que el afectado haya presentado una solicitud en el área de Tributos reclamando la devolución.

Pocas explicaciones, más aún en un momento tan complejo como el actual para el sector, se esconden detrás de que solo la mitad de los establecimientos de hostelería hayan reclamado la devolución. Es cierto que las cantidades no son elevadas, pero tampoco hasta el punto de que se renuncie a ellas.

De las 334 solicitudes, además, no todas ellas se han tramitado de manera adecuada ya que en solo 262 (hasta la fecha) se ha reconocido al hostelero el derecho a que se le devuelva una parte del dinero pagado. En algunos casos, tal y como admite Rodríguez-Vigil, los empleados municipales se han encontrado con que no se ha presentado la documentación de forma adecuada e incluso se han tropezado con algún caso en los que se ha solicitado el reintegro del dinero por parte de negocios que no habían pagado la tasa.

Cabe recordar que los hosteleros pagan la tasa de la terraza al inicio del año y para todo el ejercicio. Pero a mediados de marzo se les obligó a cerrar sus negocios y no pudieron reabrirlos hasta el 25 de mayo. Es decir, solo por esta circunstancia, el Ayuntamiento debe de devolverles alrededor de un 16% de lo que abonaron en su día.

Pero sus derechos no se quedan ahí. En un Pleno celebrado el pasado 19 de junio se aprobó una modificación fiscal para que la exención se extendiera al tramo final de 2020 y 2021. El problema, que había que esperar a que pasara el tiempo para la presentación de alegaciones y entrara en vigor. Lo hizo el 5 de septiembre. Es decir, lo hosteleros, por esta vía, pueden recuperar un tercio de lo que han pagado para todo el ejercicio.

La suma de estas dos situaciones hace que los negocios de hostelería puedan reclamar, aproximadamente, la devolución de la mitad de la tasa. Es decir, quien haya abonado 400 euros podrá recuperar unos 200. No soluciona grandes cosas, pero ayuda.