Revolución en el rap arandino

El hip-hop de Aranda de Duero está de estreno. "Este es el segundo de los seis adelantos que sacaré antes de publicar el disco", afirma el rapero arandino Javier Buzón. Panorama será parte del disco Hijodeundemonio, que en principio, saldrá antes del final de este verano. Buzón alterna su pasión por la música con una dura jornada de trabajo. "Por las noches es cuando dedico mi tiempo libre a componer, aunque el cansancio por el trabajo muchas veces me puede", comenta. Para el artista, su música es "una crítica social sobre lo que está pasando en la actualidad y que la gente no ve o no quiere ver". El nuevo tema posee un aroma puramente ribereño. Desde su letra hasta el videoclip abarcan lugares típicos como el castillo de Peñaranda de Duero o los peñascos de Bocigas. "Mi idea es mostrar la esencia de los pueblos de la Ribera del Duero", especifica el rapero sobre el vídeo.

También aparece otra figura rural como el caballo, que lo dota de elegancia, a la par que de ruralidad. Como una de las grandes piezas principales del proyecto, cabe destacar al beatmaker sevillano, Xinkoa. Esta prestigiosa figura del hip-hop ha colaborado con otros grandes raperos de la escena española como Nadal015, Ambkor o Shotta. "Creo en mi propio talento, y por eso gusta trabajar con la gente más profesional del panorama", indica. Con más de 20.000 visitas totales en Youtube, las cuatro canciones publicadas por el artista van creciendo y haciéndose un hueco en el panorama nacional del hip-hop. La ilusión de Javier Buzón está más intacta que nunca tras varios meses de parón por motivos externos. "Cuando salimos los fines de semana, la gente nos anima y felicita por el trabajo que estamos haciendo", cuenta con entusiasmo el rapero. El tan ansiado disco que pronto saldrá a la luz está despertando un enorme entusiasmo entre sus seguidores, que ya han valorado muy positivamente los dos adelantos publicados hasta ahora. Contendrá un total de doce temas y la línea a seguir será muy similar a las otras canciones ya estrenadas del disco como son Panorama o Tartufo.

También valora positivamente el renovado rap ribereño de la actualidad. La juventud arandina ha mostrado un enorme interés por el rap, y poco a poco están surgiendo artistas que comienzan a crecer en el panorama. Javier Buzón reconoce haber "mucho repertorio con gran calidad", refiriéndose a las nuevas generaciones raperas en la capital ribereña. A su juicio, Aranda de Duero se ha convertido en una de las grandes canteras del hip-hop a nivel regional en los últimos años. Así pues, Javier Buzón es uno de los más reconocidos dentro de este mundo y su trabajo está empezando a dar sus frutos. "Les animo a que sigan trabajando y sacando temas para poder llegar a los más alto posible", aconseja el arandino.