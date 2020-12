Sacyl lleva 10 días sin derivar pacientes a San Juan de Dios

b.d. / burgos

Ya sea una estrategia de presión dentro del proceso negociador o una evidencia clara del escaso interés de la Consejería de Sanidad por renovar el convenio, la realidad es que desde hace diez días Sacyl no deriva desde el HUBUni un solo paciente de cuidados paliativos o de media estancia al hospital de San Juan de Dios, lo que está provocando que el centro asistencial del paseo de la Isla se vacíe de actividad y tan solo haya en este momento 23 personas ingresadas.

Esta decisión revela que la situación, a menos de dos semanas del anuncio de cierre de San Juan de Dios, es complicada y que la Gerencia regional de Salud ha comenzado a poner en marcha un plan alternativo para atender a los pacientes que hasta ahora se derivaban al edificio del paseo de la Isla.

La medida que se ha tomado es derivar al hospital Divino Valles a los enfermos en situación terminal o que requieren un ingreso de media estancia al no poder ser atendidos en sus casas por el servicio de hospitalización a domicilio. Este viernes había unos 30 pacientes en ese complejo asistencial, principalmente personas de edad avanzada que ya no se contempla su ingreso en la UCI o usuarios de residencias que han dado positivo en coronavirus y el centro geriátrico no dispone de zonas de aislamiento.

