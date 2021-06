Habrá salidas de jugadores con contrato en el Burgos CF

La renovación de Michu aún no es oficial, aunque lo acabará siendo. Mientras, el asturiano sigue trazando su hoja de ruta para que el Burgos CF sea un equipo competitivo en su regreso al fútbol nacional. En estos momentos son 17 los jugadores que tienen contrato en vigor, lo que supone un porcentaje alto de la plantilla, aunque en los planes del director deportivo no está previsto que todos continúen y habrá futbolistas que salgan de la entidad blanquinegra y no formen parte de la plantilla la próxima campaña.

15 de ellos han sido protagonistas en el equipo que logró el ascenso en Almendralejo -Barovero, Raúl Navarro, Lobato, Elgezabal, Zabaco, Álvaro, Cerrajería, Undabarrena, Miki Muñoz, Saúl Berjón, Juanma, Claudio, Guillermo, Córdoba y Alarcón-, mientras que los otros 2 son Marcelo dos Santos y Diosbert Rivero. El primero salió cedido antes de comenzar el curso al San Sebastián de los Reyes, con el que marcó 9 goles y disputó la fase de ascenso en Badajoz. Rivero salió cedido en el mercado de invierno al La Unión de Tercera División, con el que tuvo escaso protagonismo (...).

