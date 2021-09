Planas no cambiará la definición de agricultor profesional

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado ayer en contra de acuñar una definición de agricultor genuino o profesional que suponga «excluir» a otros, al tiempo que recordó a las opas que en el concepto que finalmente se remitirá a Bruselas habrán de confluir las distintas sensibilidades de las distintas regiones, no solo la de Castilla y León. El mensaje fue claro del ministro durante su visita ayer a la empresa Huercasa, donde, ante las últimas movilizaciones de UCCL y la Unión de Uniones y la prevista en Madrid para el próximo día 15 de septiembre, aseguró no compartir las acusaciones de traición al sector e insistió en que la definición del concepto de agricultor profesional o genuino, como perceptor de las ayudas PAC, no puede atender las peticiones exclusivas de una única comunidad. En este sentido, el ministro, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicó que la polémica definición irá incluida en el Plan Estratégico que España remitirá a Bruselas en diciembre y mostró su optimismo en que la misma concite finalmente el consenso de todos.

«No es un sudoku o una combinación complicada», advirtió Planas, quien recordó que existía un acuerdo alcanzado en la última Conferencia Sectorial de Agricultura de julio, sobre el documento base que él mismo presentó con el acuerdo de todas las comunidades, y se mostró convencido de que el concepto que habilitará para percibir las ayudas PAC será finalmente «inclusivo». «La definición tiene tantas visiones como sistemas agronómicos en España y yo tengo que hacer un Plan Estratégico Nacional, y tiene que ser inclusivo, y por eso oigo manifestaciones que no puedo compartir, ya que hacer una definición para excluir a otro creo que no sirve, aquí hay que sumar porque ha 17 comunidades autónomas que también son España y hay que buscar un punto de encuentro», sentenció.

Además, Planas también recordó que las ayudas acopladas, algo de gran importancia en Castilla y León, van precisamente destinadas en su inmensa mayoría a esa definición de agricultor profesional, aquel que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la actividad agrícola y ganadera.

Asimismo, el titular de Agricultura se felicitó de que a finales de agosto enCastilla y León se ha conseguido un adelanto del 70 por ciento de las ayudas directas solicitadas a la Comisión Europea y prevé que a finales de octubre la Comunidad perciba por este concepto, con destino a agricultores y ganaderos, cerca de unos 600 millones de euros.

Regadíos

El ministro también anunció que el Gobierno contempla proyectos de regadío en Castilla y León para los próximos años que suman una inversión de 302 millones, montante que en casi un 28 por ciento será financiado a través del Fondo de Recuperación, Transición y Resiliencia, desde el que se destinarán 84 millones de euros. Planas, que se mostró convencido de presentar en breve estas inversiones, también destacó que Castilla y León recibirá este año una partida de 10 millones de euros, acordada dentro de la Conferencia Sectorial, para financiar proyectos de innovación y digitalización del sector.