«El mensaje estos días es que la gente disfrute con cabeza»

Parece que fue ayer, pero lo cierto es que el futbolista arandino Rubén Sanz ‘Ruba’ ya va camino de completar su segunda temporada lejos de la capital ribereña. Lo hace enrolado en filas del histórico Alcoyano. Un equipo con el que fue protagonista la pasada campaña consiguiendo el ascenso a Segunda División B, y del que ha podido desconectar estos días para regresar a casa y pasar las Navidades con los suyos.

Cómo son las cosas... No ha dado apenas tiempo a digerir aún su salida, y ya lleva dos temporadas lejos de Aranda.

Pues sí, porque estos meses se han pasado súper rápido. Pero cuando en un sitio, como ha sido el caso de Alcoy, te acogen tan bien y estás a gusto, suele pasar. Sobre todo cuando todo va como el año pasado, que acompañaron los resultados. Así, siempre es mucho más fácil.

La verdad es que el año le vino de cara. Reencuentro con viejos conocidos como Pau Franch y Rubén Garcés, título y ascenso.

No se dio mal, no. Los reencuentros además me hicieron la convivencia mucho más fácil. Pero no sólo con ellos. El año pasado tuvimos un vestuario formidable, al igual que éste, así que estuve como en casa. Se vio porque empezamos encadenando doce victorias, creo recordar que fueron, y luego sumando el título de liga y el ascenso.

Puede sentirse protagonista, lo jugó prácticamente todo.

La verdad es que, cuando estás a gusto en un sitio, y notas la confianza y el cariño de la gente y cuerpo técnico, al final sacas tu mejor versión. Y eso, dentro de un equipo como el Alcoyano, con los refuerzos que había hecho, que la mayoría eran de Segunda B, pues la verdad es que da una satisfacción enorme.

Este año tan raro lo ha cambiado todo un poco, ¿no? Las cosas no han empezado igual de bien para Ruba por Alcoy...

Pues la verdad es que este año estoy contando con bastantes menos minutos, pero al final lo que toca es trabajar día a día. Es lo que me está manteniendo en forma. Estar yo fuerte y saber que lo estoy dando todo por entrar en el once. Luego al final es el cuerpo técnico quien pone a uno u otro. Yo estoy dando todo lo mejor de mí para tratar de ayudar cuando el míster lo vea necesario, pero como te digo, al final es el entrenador el que hace las alineaciones y el que marca un poco cómo va a ser el devenir del partido. En cualquier caso, no porque el año pasado jugase todo y éste no, iba a ser para mí mejor o peor entrenador.

Sea como fuere, su club parece haberse adaptado rápido al cambio de categoría.

Hemos vivido unas últimas semanas con un poco más de agobio al tener cinco o seis partidos, alguno entre semana, contra rivales fuertes como Ibiza y Hércules, o viajar a campos complicados como el de la Peña Deportiva, pero el equipo ha demostrado que puede competir en cualquier lado y contra cualquier rival. Hemos dado la cara siempre y eso es lo que nos mantiene fuertes y ha hecho estar arriba a un puntito del playoff.

Cuartos, doce puntos y a uno de playoff… ¿Le suena?

Pues la verdad que sí. Sigo bastante la liga de Tercera y me alegro que en estas últimas semanas la Arandina haya recobrado un poco la senda de la victoria con esos partidos aplazados. Además, este fin de semana ganando a la Cebrereña, que creo que es un rival al que están más que capacitados para ganar, ya sí podrían meterse en zona de playoff. Estaría bien, porque ha sido un inicio complicado para ellos al tener que parar por el tema de la COVID-19.

¿Se esperaba un arranque tan irregular en la Arandina?

No esperaba que les costase tanto, pero al final es hasta normal. Ha habido muchos cambios en la plantilla y luego, cuando mejor estaban, porque yo hablo mucho con Álex Izquierdo y con Marcos Barbero, les vino ese parón. Quieras que no, eso se nota. No obstante, hemos visto de lo que es capaz el equipo. Se han rehecho muy bien y por méritos propios, porque han conseguido mantener la portería a cero los últimos tres o cuatro partidos. Creo que esa es la tónica que quiere marcarles Álex y pienso que, desde aquí, el equipo va a ir a más.

De suceder, eso será ya después de Navidad. Mientras, ¿que mensaje le dejaría a los aficionados de cara a 2021 en unas fechas tan señaladas como éstas y que van a ser tan diferentes este año?

En lo relativo al club, que la gente tiene que seguir con el equipo. Que Álex está haciendo un muy buen trabajo, que ha confeccionado una plantilla muy competitiva y con las ideas claras de a qué quiere jugar, y sobre todo que sigan yendo todos los días que puedan a apoyar al equipo, porque al final eso también es muy importante. Por otro lado, el mensaje es claro. Que estos días disfruten de sus seres queridos, que es el premio más grande que tenemos, pero con cabeza. Ya sabemos que este año va a ser diferente, pero es lo que hay. Así que, que disfruten, que se den todo el cariño del mundo, y que nunca pierdan la sonrisa, porque cada día es una nueva oportunidad de vivir.