5.500 multas del primer estado de alarma ya han prescrito

Si es usted burgalés, lector -y lo lógico es que lo sea-, tiene muchas posibilidades, en concreto 70 entre 100, de que no tenga que pagar la multa que le impusieron durante el primer estado de alarma. El próximo lunes es 21 de junio y se cumple un año de la finalización del periodo de excepción que decretó el Gobierno central para controlar la pandemia. Todos los expedientes sancionadores que no sean incoados antes de ese día prescribirán al cumplirse doce meses desde la fecha de la denuncia. Y no son pocos los que se han dejado caducar, en concreto 5.440, según los datos que ha facilitado a este periódico la Subdelegación del Gobierno, desde donde confirman que la cifra no variará de forma importante de hoy al lunes.

Pero vayamos por partes. En los tres meses largos que duró el primer estado de alarma -del 14 de marzo al 21 de junio del ejercicio pasado- las fuerzas y cuerpos de seguridad firmaron un total de 9.802 propuestas de sanción por incumplir distintas restricciones, desde saltarse a la torera el confinamiento domiciliario a incumplir la obligación de no salir del ámbito municipal.

