Abrirán hoteles en Semana Santa si no hay cierre regional

Los empresarios de hoteles no son optimistas de cara a la reapertura de establecimientos en Semana Santa. Más bien todo lo contrario. Temen que la Junta de Castilla y León no levante el cierre perimetral de la comunidad para esas fechas, lo que supondría que la actividad del sector sería «inviable» recibiendo solo a visitantes de otras provincias de la región. El presidente de la patronal, Luis Mata, asegura que el 40% del movimiento turístico que llega a la capital burgalesa en temporada procede del extranjero, mientras que «más de la mitad» del 60% restante corresponde a viajeros del País Vasco y de Madrid.

«El peso que tiene Castilla y León dentro de las pernoctaciones de un hotel no llega al 10% al año», subraya Mata, al tiempo que reconoce que las expectativas ya son «flojas» aun habiendo movilidad en toda España. Con todo ello y de mantenerse la limitación de la misma en la región, precisa que el «daño a nuestras cuentas, que se encuentran tan dañadas, seguiría aumentando sin ponerlo fin».

De ser así, el representante de la patronal prevé reaperturas «residuales», de tal forma que se pasaría del 15% de las plazas activas en este momento a un 20 o 25%, teniendo en cuenta que la Semana Santa es la campaña que «salva» el mes de abril, ya que suele ser un periodo «flojo» en lo que al turismo se refiere, mientras que en circunstancias normales mayo se mantiene con la llegada de peregrinos del Camino de Santiago y la celebración de eventos como comuniones.

La patronal condiciona esa vuelta a la actividad a lo que finalmente decida la Junta, ya que en caso de que levante el cierre perimetral de la comunidad eleva el porcentaje antes citado hasta el 60%. «Una vez que ya has abierto intentas continuar con la actividad», precisa, confiando en que se produzca esta situación pero apostillando que «estamos bastante convencidos de que a la Junta la economía de la región le importa un bledo».

Mata añade a esta afirmación el hecho de que «no hay ningún estudio que avale que los contagios se den en los hoteles o que en ello tenga algo que ver el estar en una ciudad u otra». De continuar como hasta ahora, prevé que se produzca un retraso mayor en la reapertura de los establecimientos. «Muchos tomarán la decisión de intentar prolongar los ERTE al máximo porque se pierde más dinero abriendo en las condiciones que marca el Gobierno regional que si se mantiene cerrado», remacha.

Los hoteleros expusieron ayer al alcalde, Daniel de la Rosa, la situación que atraviesa el sector para recordarle que «no se pueden estar pagando sin ingresos los impuestos municipales», haciendo referencia a las bonificaciones fiscales que se pactaron en el mes abril, algunas de las cuales no han podido aplicarse. Las referidas al IAE, que han supuesto una reducción del 50% para empresas que facturan más de un millón de euros, sí que se han hecho efectivas, no así las del IBI, que no se llegaron a materializar por una cuestión legal.

En este aspecto se mostraron de acuerdo tanto Mata como el concejal de Hacienda, David Jurado, acordando que se compensara la promesa a través de ayudas directas al colectivo. En este sentido, el edil avanzó que se ha decido incluir al colectivo dentro del segundo plan de crisis del Ayuntamiento, con una partida de 500.000 euros: «Aunque no será la misma cantidad que supone IBI, supondrá un alivio para afrontar sus gastos».

Mata aseguró que algunas ciudades sí que han aplicado dicha bonificación, que solicitaban en torno a un 70 u 80%, si bien reconoce que no es sencillo y que «la propia ley lo prohibe». Por ello, ve con buenos ojos que se opte por la vía de la subvención, aunque reivindicó su urgencia porque la situación se ha agravado en los ocho meses que llevan de conversaciones con responsables municipales.