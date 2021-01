La Casa de los Cubos solo acogió a 1.800 peregrinos en 2020

Aunque el Año Santo Compostelano comenzó el 1 de enero, es difícil toparse estos días con algún peregrino. Puede que haya romeros valientes y osados, aunque el cierre perimetral de las comunidades, las cuarentenas para entrar en el país y los albergues clausurados solo ponen piedras al Camino. Aún así, 2020 ha sido un año tan difícil para la Ruta Jacobea que miran al 21 «con esperanza, aunque no se sabe cómo va a reaccionar el peregrino», apunta Jesús Aguirre, presidente de la Asociación de Amigos del Camino: «Se supone que el Año Jacobeo debe servir de renacimiento, pero teniendo en cuenta que el 70% de los peregrinos son extranjeros habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos», apunta.

Lo que es evidente es que la remontada va a comenzar desde muy abajo porque en el albergue municipal de La Casa de los Cubos solo han recibido en todo 2020 a 1.854 peregrinos, lo que supone el 6,5% de un año normal. En 2019, por ejemplo, pernoctaron en la calle Fernán González 28.171 romeros, y no fue uno de sus mejores ejercicios. El motivo no es otro que la pandemia, que ha mantenido cerrado el edificio buena parte del año: clausuró a mediados de marzo con la declaración del estado de alarma y no volvió a abrir hasta el 15 de septiembre -a duras penas porque andaban mal de fondos-, para volver a cerrar el 21 de octubre, con el cierre perimetral de Castilla y León. Y ahí siguen. «No creo que podamos reabrir hasta marzo, y ya veremos cómo estamos».

Aguirre no se refiere solo a la evolución de la pandemia, sino también a la situación de la cuenta corriente de la asociación. Porque el albergue sigue acumulando pérdidas con las puertas cerradas: calculan que en 2020 han gastado cerca de 40.000 euros y los únicos ingresos son los 5 euros por pernoctación de cada peregrino. En el limbo siguen los 50.000 euros aprobados en el pleno de abril por el Ayuntamiento.

Actividades para 2021. Cada Año Jacobeo la Asociación de Amigos del Camino habilita una zona de información para el peregrino en la Catedral. Esta vez, dado que coincide con el Año Jubilar del templo gótico, la Fundación VIIICentenario ha previsto abrir una oficina específica en la calle Asunción de Nuestra Señora. La asociación colaborará en su funcionamiento, pero no prevén abrirla antes de marzo, dadas las circunstancias.

Tampoco tienen cerrada ninguna actividad específica por las mismas razones y la falta de presupuesto: «Nos gustaría hacer algo a pequeña escala y en la medida de nuestras posibilidades, a parte de la misa del día de Santiago. Queremos reunirnos a finales de mes en la Diputación y el Ayuntamiento por si ven bien echarnos una mano, aunque después de tantas peticiones caídas en saco roto, los 580 socios de la agrupación estamos un poco desencantados», señala Aguirre.