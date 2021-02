Casado comparecerá este viernes en las Cortes

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció hoy que comparece este viernes, 19 de febrero, en las Cortes de Castilla y León y respondió al PSOE que si no ha acudido al parlamento no es porque ella no lo hubiera pedido, sino porque ha tenido que esperar ante el desarrollo de otras sesiones parlamentarias.

Casado, que compareció por videoconferencia para informar de la evolución de la pandemia, indicó que volverá este viernes al parlamento para abordar cómo se encuentra la Comunidad en la lucha contra el COVID-19.

La consejera de Sanidad indicó que si hay otras comparecencias ella no puede comparecer ante la Comisión de Sanidad, tras las críticas del PSOE de Castilla y León que le recordó su compromiso de acudir cada 15 días a la cámara.