Zirrosis, 30 años en los escenarios

Dos discos en apenas un año. Y no en un año cualquiera, sino en plena pandemia provocada por el coronavirus. Así se las gasta el grupo arandino Zirrosis, que celebra tres décadas encima de los escenarios. A las puertas de que la covid pusiera el mundo patas arriba, la banda de punk-rock lanzó Directo al hígado. Era febrero de 2020. Tocaron en Aranda, Palencia y Zamora... hasta que llegó el confinamiento domiciliario y con él, la gira se vino abajo. Pero no todo son penurias. No hay prácticamente nada que detenga el ímpetu de Blas, Miguel, Pascu, Francis, Montañés y Juampe. Así las cosas, de "estar parados", decidieron seguir componiendo canciones nuevas. Unas letras que el próximo 12 de marzo verán la luz bajo el título Sobran hijos de puta.

Por ahora ya han publicado el videoclip con el mismo nombre y la acogida no ha podido ser mejor. "Va increíblemente bien. De todos los vídeos que hemos sacado, es, sin duda, el que mejor está funcionando. Llevamos una burrada de visitas en YouTube y, además, la gente nos escribe para felicitarnos por WhatsApp", asegura Miguel López, guitarrista y voz en Zirrosis, al tiempo que añade que los parabienes proceden de "todo tipo de gente, no sólo de nuestros seguidores ni de personas que habitualmente escuchen este tipo de música", algo que valora de forma especial.

Como ya hicieron en ocasiones anteriores, han grabado el vídeo en el estudio de Bodegas Neo, situado en Castrillo de la Vega: "Estamos muy contentos con el trato, además de la comodidad y cercanía", sostiene López.

El adelanto que han lanzado, como es propio en el grupo arandino, no puede ser más rotundo. "Seguro que conoces a muchos que han nacido para sobrar", dice una estrofa. "Unos visten uniforme, otros sotana", reza otra. Mientras, López se limita a apuntar que "todos tenemos a alguien que nos cae un poco mal y, en definitiva, gente que es mala".

Sea como fuere, Zirrosis pone el énfasis en quienes consideran que están de más en la sociedad actual "y el que se sienta aludido, él sabrá. Ahí está tirado", remata el guitarrista, uno de los miembros fundadores del grupo en 1991 junto con Blas (voz y guitarra), Rule (bajo) y Ropecho (batería).

También han compuesto otra canción dedicada al virus que "nos fastidió la gira", a ese que por primera vez en su trayectoria les obligó a ensayar cada uno en su casa, "como se ha podido".

Por ello, López sólo pide que la situación epidemiológica mejore y el grupo pueda retomar los conciertos para festejar como se merece su treinta aniversario. "Este año tenemos un doble motivo de celebración. A ver si se calma el panorama y podemos presentar a nuestro público los dos discos". Se conforman simple y llanamente con volver, con cosas tan sencillas como disfrutar de nuevo del calor del público. En definitiva, con hacer lo que mejor saben.

En principio, la idea de Zirrosis es celebrar, cuando y como se pueda en función de las distintas restricciones de aforo, los conciertos que quedaron en el aire de la gira de 2020. No pudieron viajar a Asturias, tampoco a Cantabria, la Comunidad Valenciana o Madrid.

"Cuesta arrancar". A la espera de regresar a la carga, López hace balance de las tres décadas de Zirrosis. Destaca como el año 2000 uno de los momentos más especiales por ser "cuando más se tocaba, más se movía la cosa" e, incluso, hicieron gira en México.

En el lado contrario, admite que "cuesta arrancar" y que aunque han vivido penurias, las han superado con ilusión: "Nos echen lo que nos echen, tiramos para adelante".