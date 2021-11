Efrén Llarena, de Europa al mundo

Efrén Llarena y Sara Fernández lograron el pasado fin de semana el mayor éxito de sus carreras deportivas. En las Islas Canarias, él se proclamó subcampeón de Europa de pilotos a la vez que la cántabra se convirtió en campeona de copilotos en su segunda temporada en la máxima categoría continental. Y después de ello, el de Espinosa de los Monteros siente que «es el momento de cambiar» el escenario europeo por el mundial. Tiene claro su próximo objetivo: «Ir a correr el Campeonato del Mundo».

Ese es su plan para el año 2022, en el que desea ponerse a prueba en un nuevo escenario. Pero antes, Llarena digiere la que ha sido «una temporada no de diez, pero sí de nueve»: «Hago un análisis bastante positivo de la campaña. Casi casi era nuestra primera temporada con el coche porque el año pasado solo hubo cinco carreras por el covid. Estamos contentos de haber dado el nivel para poder pelear por el podio en cualquier terreno, ha dado igual que fuera tierra que asfalto», comenta sobre un campeonato que finalizó con el rallye de las Islas Canarias, en el cual superaron a Miko Marczyk, su principal competidor.

Una vez se bajó del coche el rostro del burgalés no albergaba emoción ni alegría. Antes de que Miko Marczyk acabara su recorrido, el burgalés se lamentaba de algún fallo puntual que le hubiera podido costar la plata, pero finalmente no fue así: «Llevábamos todo el rallye corriendo al segundo y a la décima con Miko. En el último tramo bajé muy rápido pero tuve un pequeño fallo en el que perdí más o menos un segundo. Como era todo tan apretado, no sabía si ese fallo podía condicionar el resultado final. Durante el resto del circuito fuimos más rápidos que él así que al final, contento», recuerda Llarena, que «viéndolo ahora» califica dicho tramo como perfecto: «Son 14 kilómetros yendo al 120%. Sí que es cierto que en una curva perdí medio o un segundo, pero también es cierto que en el resto de las curvas ataqué muchísimo más», añade sobre una actuación en la que aventajó a su rival en 7,2 segundos.

Asume que «el objetivo era difícil» porque «no teníamos tantos kilómetros y no lo habíamos preparado», lo cual aumentó el valor de esa segunda posición. «Es cierto que es el trofeo más importante de mi carrera pero tampoco hay que centrarse solo en este, pues llevamos tres o cuatro años compitiendo al máximo nivel y dando buen espectáculo con carreras muy buenas», matiza Efrén Llarena, para el que sería «muy importante» poder competir en el Campeonato del Mundo, «el cambio más natural», porque siempre «me planteo los proyectos a dos años».

Después de ser campeón júnior y absoluto en la tercera categoría continental en 2019, al siguiente año debutó en la máxima competición, aunque la pandemia solo le permitió correr cinco carreras. Y este año, con la vuelta de la normalidad en el calendario, ha vuelto el mejor Efrén Llarena, que tras ser subcampeón ya atisba nuevos retos como el Campeonato del Mundo. «Una vez que te pones el casco la mayoría de los problemas se olvidan», confiesa y demuestra en cada carrera.